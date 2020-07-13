Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о продлении режима карантина в стране еще на две недели в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», — написал он в Твиттере.

«Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тысячи тенге (минимальная зарплата в стране, чуть более 100 долларов США — ред.) за июль нуждающимся», — добавил президент.

Во время режима чрезвычайного положения, введенного ранее, казахстанцы, потерявшие доход, в течение двух месяцев получали социальные выплаты по 42,5 тенге. Сообщалось, что соцвыплаты получили 4,6 миллиона человек.

Из-за роста случаев COVID-19 в Казахстане с 5 июля на две недели был ужесточен карантин. Приостановлено автобусное сообщение между регионами и ограничена работа общественного транспорта. Запрещено проведение семейных и массовых мероприятий. Ограничено перемещение лиц старше 65 лет и населения по улицам, паркам, скверам — не более трех человек. Индивидуальные тренировки на открытом воздухе разрешены.

Запрещена также работа салонов красоты, спортзалов, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, объектов культуры, религиозных объектов, детских садов, кинотеатров. Остаются работать медицинские центры (по записи), аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки.

13 июля в Казахстане было объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса.

По последним данным в стране выявлено почти 59,9 тысячи случаев коронавируса, умерли 375 пациентов, у которых был COVID-19.