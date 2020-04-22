Распоряжением правительства Узбекистана от 22 апреля образован фонд «Доброта и поддержка», а также его отделения в Каракалпакстан, областях, Ташкенте, районах и городах, сообщило Министерство юстиции. Создать движение с таким названием 20 апреля предложил президент Шавкат Мирзиёев.

Фонд и его отделения открываются при Благотворительном общественном фонде «Махалла» и его территориальных отделах и не считаются юридическими лицами.

Средства фонда будут формироваться за счет спонсорских и благотворительных средств и других источников, не запрещенных законом.

Они будут использоваться для обеспечения на период коронавирусной пандемии и карантина нуждающихся в социальной защите, многодетных семей, одиноких пожилых и людей с инвалидностью, временно безработных и потерявших доход денежными средствами, потребительскими товарами, лекарствами и другими продуктами.

Информация о поступлении и использовании средств фонда и его отделений должна освещаться в средствах массовой информации.