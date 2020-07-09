В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Об этом в телеобращении сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии», — сказал он.

Президент также заявил, что в стране фактически началась вторая волна коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией. Ответственность за это он возложил на массовое несоблюдение карантинных мер, системные ошибки бывшего руководства Минздрава и акимов.

Из-за роста случаев COVID-19 с 5 июля в республики на две недели ужесточили карантин. Запрещается проведение массовых мероприятий и работа крытых рынков, салонов красоты, детских садов и других объектов.

«Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией», — подчеркнул он.