Президент Шавкат Мирзиёев 20 апреля провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам смягчения последствий коронавирусной пандемии, социальной поддержки населения, обеспечения полноценной работы предприятий промышленности, строительства и инфраструктуры, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».
На собрании главы государства отдельно остановился на вопросе поддержки социально уязвимых слоев населения. В условиях пандемии, естественно, растет число безработного и нуждающегося в помощи населения, говорилось в передаче.
«У республики достаточно резервов и возможностей как для обеспечения народа, так и для поддержки экономики. Нет более легкого пути, чем раздача денег населению. Однако ни один экономист не может спрогнозировать, к каким последствиям это приведет. Более того, есть высокая вероятность усиления коррупции», — заявил Шавкат Мирзиёев.
«Принимая во внимание исторические моральные ценности узбекского народа, присущие ему щедрость, заботливость и великодушие», президент выдвинул инициативу объявить общенародное движение «Доброта и поддержка».
«Скоро наступит священный для нас месяц Рамадан. Помогать малообеспеченным и нуждающимся семьям в этот месяц — благое дело. Поэтому будет весьма кстати, если в этот месяц каждый предприниматель возьмет на себя бескорыстную обязанность активно поддерживать социально уязвимые слои населения на территории, где он осуществляет деятельность», — процитировал Шавката Мирзиёева телеканал «Узбекистан 24».
«Предприниматель, исходя из своих возможностей, может помочь за месяц, к примеру, 10 семьям, другой предприниматель — 20, мог бы нанять на работу членов нуждающейся семьи. Государство, в свою очередь, предоставит таким предпринимателям различные льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам, исходя из размера оказанной помощи. Таким образом государство окажет населению поддержку через субъекты предпринимательства», — отмечает пресс-служба президента.
Отмечалось, что в этом процессе активное участие должны принимать крупные предприятия, их подразделения на местах. Определено, что данная инициатива будет реализована совместно с территориальные отделениями Торгово-промышленной палаты, банками, ведомствами социальной защиты.
«Уверен, что общенародное движение „Доброта и поддержка“ станет ярким проявлением мощи нашего государства и народа», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана с самого начала карантина обсуждает вопрос предоставление денежной помощи населению, но окончательно он не решен.
Артур Саттаров
вопросов раздачи денег населению так и не будет решен
Алексей Николаевич
А министр по сокращению бедных сказал, что раздача денег это сложный вопрос.
Red Moon
Как сказал господин президент: предприниматель может нанять себе людей которые нуждаются в работе. Хорошая идея, но главный вопрос: когда? Когда люди смогут начать работу?
Ведь строить планы это немного идеалистично, а мы живем в материальном мире, где люди хотят кушать здесь и сейчас
Аленуся
А не социально уязвимым слоям общества, оставшимся без работы, что делать
Дрей .
Не будет никто поддерживать из предпринимателей. Потому что государство уже дало понять что к чему. Ранее уже начали облагать налогом пожертвования. Так что. ерунда это всё. Думаю очень скоро начнутся волнения. Люди очень не довольны. И все предприниматели увольняют людей. И прям в открытую говорят, что безработных много
Мы других возьмём. А государство что?? А ничего. помощи никто не оказывает. А ведь это реально ЧС..
Mir Aziz
Ихтиёрий-мажбурий тизимига утиб кетилмаса булди………
Rustam
цетирую.. ^^ Более того может усилится коррупция ^^
Куда ещё усилится??? Она итак везде Усилена хуже чем Валюта $
Jake Sully
“Предприниматель, исходя из своих возможностей, может помочь за месяц, к примеру, 10 семьям, другой предприниматель — 20, мог бы нанять на работу членов нуждающейся семьи. Государство, в свою очередь, предоставит таким предпринимателям различные льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам. Таким образом государство окажет населению поддержку через субъекты предпринимательства“
Тут тоже есть свои изъяны:
1. Предприниматели могут помогать только своим знакомым, не замечая прочих социально уязвимых и нуждающихся. Т.е. кому-то хорошо будут помогать, а кто-то будет голодать.
2. Предприниматели могут фиктивно помогать, чтобы потом получить льготы и преференции. Например, дав знакомым условно 20тыс. сум и условиться что как-будто помощь была на 200тыс. сум. Т.е. есть риск коррупции.
Таким образом, оказание населению поддержку через посредника — предпринимателей — лишает эту помощь адресности, необеспечивается полное покрытие нуждающихся, и добавляет риск коррупции.
На мой взгляд, прямая финансовая помощь населению — более выигрышний вариант. Платёжеспособное население будет покупать товары/услуги у предпринимателей, стимулируя функционирование предпринимателей, и защищая их от банкротства.
Если у населения не останется денег, то будут голодания, ухудшения здоровья населения, серьёзный отток покупателей и всего бизнеса.
Artem Tom
Действия, которые правительство должно было принять вместе с введением жесткого карантина, чтобы бизнес и население могли выжить и вернуться к активной экономической деятельности как можно скорее после его отмены:
1. На время действия карантина принять закон, отменяющий (а не переносящий) следующие выплаты:
— НДС на продукты питания и лекарства. Это снимет нагрузку с бизнеса и поможет населению, сняв 15% с продажной цены большинства продуктов первой необходимости;
— НДФЛ. Это поможет компаниям (в первую очередь малому и среднему бизнесу) сохранить зарплаты сотрудников, т.к. уменьшит фонд оплаты труда на 12%, при сохранении тех же сумм, выдаваемых на руки;
— Налог на имущество физических лиц;
— Налог на пользование земными и водными ресурсами. У арендаторов резко упал оборот и доход, платить налог на землю, пока простаивает бизнес — очень тяжело;
— Фиксированный налог для ИП. Большая часть ИПшников сейчас банкротится, т.к. работы нет, дохода нет, а фиксу платить надо.
— Проценты по всем видам кредитов (не перенести, а заморозить, выкинуть из расчетов) на период карантина.
2. Полностью вернуть сумму выплаченных налогов бизнесу за январь-март 2020. Бизнес, который добросовестно платил налоги, должен видеть, что государство готово его поддержать во время тяжелого кризиса.
3. Полностью отменить, а не перенести, оплату ВСЕХ коммунальных услуг, включая электроэнергию, воду, канализацию, мусор, газ, горячую воду и отопление для населения и бизнеса (производство продуктов питания, лекарств), а для остального бизнеса снизить коммуналку на 50%. Люди сидят дома, платить коммуналку в отсутствие доходов — очень тяжело.
4. Отменить арендную плату за государственную недвижимость на период карантина.
5. Выделить по 2 500 000 сумов на одну семью или по 1 000 000 сумов на одного совершеннолетнего гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего в стране, на период действия карантинных мер. При условии отмены коммунальных платежей и налогов, это фактически будут деньги на еду.
По моим грубым подсчетам, все эти меры обойдутся бюджету в сумму до 3.5-4 миллиардов долларов США. Это 5% от нашего годового ВВП или 10-12% от золотовалютных резервов страны, при условии, что решать этот вопрос мы будем самостоятельно, не привлекая займы международных финансовых организаций. Если привлекать займы, то собственные единовременные расходы будут еще меньше.
Чего позволили бы добиться эти меры?
Бизнес, который сейчас оказывается на грани банкротства, имел бы шанс пережить карантин и вернуться к активной деятельности сразу после его отмены. Что лучше — дать бизнесу подохнуть или поддержать его, отменив налоги и помогая сохранить рабочие места, чтобы предприятия могли вернуться к работе сразу после отмены карантина? Если ему не помогать, то бизнес закроется. Да, на его место кто-то придет, но это займет НАМНОГО больше времени, в течение которого данная ячейка экономики будет просто простаивать, не принося государству ничего.
Люди, которым 30 лет внушали, что они являются частью страны с “великим будущим“, увидели бы, что когда случилась Большая Беда, государство сделало все, чтобы помочь им — каждому человеку, пережить это. Что понимают люди сейчас? — Что в случае Большой Беды, они сами по себе. Пожалуй, ничто так не подрывает доверие людей государству, как отсутствие конкретной помощи ВСЕМ затронутым карантином, государством же и введенным. Мы должны сидеть дома, мы должны бояться штрафов, мы должны объясняться с каждым силовиком на улице. А что должно нам государство, которое мы содержали все эти годы своими налогами? — Ничего. Хорошего вам настроения и крепкого здоровья.
Напоследок, советую посмотреть вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=AohvmgPxl_I&feature=youtu.be — оно сравнивает меры поддержки бизнеса и населения на Западе и в России. Нас, понятное дело, там нет, но пример достаточно яркий. У государства сейчас есть возможность показать настоящую заботу о народе. Время, чтобы оправдать доверие народа, уходит.
Don Rum
Значит ли это что у государства нет средств на "доброту и поддержку ", раз оно перекладывает ношу социальной поддержки на предпринимателей? А предприниматель где возьмёт деньги на доброту и поддержку? активы продаст (кто и как купит в условиях карантина), оборотные средства запустит? на чём потом работать по окончании карантина, а если ещё продлят? и как это будет работать льготы по налогам для отдельных предпринимателей, справку будут давать для ГНУ о меценатстве и на основании её будет льгота? Приходит такой предприниматель со справкой, а ему в налоговой просто скажут “плОти по закону, а справкой можешь вытереть известное место“ и будут правы потому что их работа действовать согласно закона РУз. А допустить для граждан беспроцентный потребительский кредит на сумму не более 3 млн. сум. на время карантина, такой вариант не рассматривали? Сейчас деньги пожалуйста в любом банке под 30% доброты и поддержки есть значит?
Лиля газиева
Ну вообще.. что такого сложного, раздать хотябы по 100 долл каждой семье??? Получается щас коррупция еще больше будет. Так как предприниматели начнут этим решением спикулировать. И на самом деле реальную помощь народ не получит. Разочарована я .(((
Artem Tom
Перекладывание ответственности за благополучие народа с государства, которое годами взимало с нас налоги и кормило обещаниями светлого будущего — это ну такое себе. А зачем нам государство, если мы должны платить ему налоги, но в минуту Большой Беды — заботиться сами о себе? То есть, что тогда государство должно делать? Строить Сити-шмити и развлекать Хабиба Нурмагомедова?
Шер
Разумеется, всем известно, что предоставление “таким предпринимателям“ различных льгот и преференций по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам никогда не приводит к усилению коррупции.