Советник министра юстиции по вопросам соблюдения законодательства о государственном языке и известный блогер Шахноза Соатова сообщила о наличии у нее симптомов коронавируса, но отметила, что не может сдать тест.

«Полдня просидела у дверей СЭС, не смогла сдать тест и вернулась домой. Больно нужен мне этот тест. Все, для себя я решила: с большой вероятностью у меня COVID-19», — написала она.

По ее словам, у нее был контакт с инфицированным пациентом. Четвертый день подряд температура тела держится в пределах 37−37,5 градусов.

«Моя дочь, мать, младший брат и невестка — у всех температура, мама не чувствует вкуса и кашляет. У невестки сильный сухой кашель и температура до 39 градусов. А у меня только сильная боль в теле и температура. Скорая помощь и поликлиника допускают, что у меня коронавирус, и дают рекомендации дистанционно, но из-за отсутствия теста официально не признают, что у меня COVID-19. Короче, беспорядок и отсутствие системы. Сам о себе не позаботишься — никто не позаботится», — отметила она.

Шахноза Соатова сообщила, что намерена лечиться от коронавируса самостоятельно, поскольку без теста ее никто лечить не будет.

«„Уважаемое“ Министерство здравоохранения! Столько времени вы отчитывались о стольких-то выздоровевших пациентах, пополняли статистику людьми, которые и так выздоравливали. Еще торжественно провожали их домой, устраивая красивое шоу. Разве нельзя было тогда рационально распределить средства, применять метод, который применяется сейчас, то есть госпитализировать заразившихся только в экстренных случаях, а не всех поголовно?» — спросила она.

Блогер считает, что нужно было рационально использовать и другие ресурсы, чтобы не перегружать врачей. «Вчера [лечение получали] все, а сегодня — никто», — заявила советник.

Шахноза Соатова потребовала, чтобы Минздрав опубликовал инструкцию для тех, у кого начали проявляться симптомы коронавируса: куда обращаться, как себя лечить.

«Сейчас это самое важное. Потому что не то что население, даже медицинские работники не знают, что делать. Беспорядочно применяют разные рецепты, циркулирующие в интернете!» — написала она.

Она привела собственный пример: «Три дня назад, когда повысилась температура, я позвонила в поликлинику, где сказали звонить в скорую помощь. В колл-центре тоже направили в скорую помощь. Скорая помощь — в поликлинику, поликлиника — в скорую помощь… Только после того, как я сказала, что телефон записывает разговор, и что я подам жалобу, участковый врач начал назначать лекарства по телефону», — отметила Шахноза Соатова.

В недавнем интервью «Газете.uz» член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов говорил, что протоколы и рекомендации по лечению пациентов в домашних условиях будут опубликованы в ближайшее время.