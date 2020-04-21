Частные медицинские организации Узбекистана не будут привлекаться к проведению лабораторных анализов на коронавирус, заявил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков в понедельник.

Напомним, 19 апреля Министерство юстиции со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом сообщило, что частным медучреждениям до 1 сентября разрешено проводить платные тесты на COVID-19 на основе договоров, подписанных руководителями региональных центров санитарно-эпидемиологического благополучия.

«Лабораторий системы здравоохранения и Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию достаточно для проведения полного объема исследований по диагностике коронавируса. Все расходы, связанные с лабораторной диагностикой коронавируса, будет покрываться за счет бюджета страны», — подчеркнул Нурмат Атабеков, выступая на брифинге 20 апреля.

Во вторник представитель штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов также заявил, что нет необходимости в привлечении частных медучреждений.

«Возможность привлечения частных клиник рассматривалась специальной комиссией, но когда проанализировали мощности по лабораторным силам Министерства здравоохранения, Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию, выяснилось, что вполне достаточно мощностей. И в настоящее время нет необходимости привлечения частных клиник к проведению анализов на COVID-19», — сказал он.

Анализ на коронавирус в Узбекистане проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

«Процент специфичности, чувствительности данной реакции наиболее высокие. Экспресс-тесты у нас пока не проводятся», — указал представитель штаба.

В Узбекистане проведено более 150 тысяч тестов на коронавирус, их число возрастет до 500 тысяч в ближайшие дни. «Только максимальный охват тестами позволит постепенно ослаблять условия карантина», — заявил Хабибулла Окилов.

Постановлением президента от 26 марта частным медучреждениям в порядке исключения было временно разрешено оказывать услуги больным, инфицированным коронавирусной инфекцией.