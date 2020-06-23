Негосударственным медицинским организациям Узбекистана с 24 июня разрешено оказывать платные услуги по проведению лабораторных тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В целях расширения масштаба по раннему выявлению коронавируса и предотвращения его распространения в нашей стране, а также с учетом обращений ряда организаций и граждан, с 24 июня для работников государственных и неправительственных организаций и граждан создается возможность сдать анализы на COVID-19 по желанию в негосударственных медицинских организациях на платной основе», — говорится в сообщении.

Частные медорганизации смогут проводить анализ на коронавирус только методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для этого они должны заключить договора с центрами санитарно-эпидемиологического благополучия в Каракалпакстане, областях и Ташкенте о порядке оказания услуг, а также получить заключение о соответствии лаборатории установленным требованиям.

Начальник Управления лицензирования и аккредитации Министерства здравоохранения Фарход Рахимкулов заявил, что диагностикумы (тестовые образцы), используемые при проверке, будут согласовываться с региональными центрами санитарно-эпидемиологического благополучия. При этом частные медорганизации будут самостоятельно устанавливать цены на тестирование и покупать тест-системы.

Пробы (мазки) для лабораторного анализа разрешено брать в самих негосударственных медучреждениях, а также по требованию заявителя — по адресу их проживания, месту работы и в специальных транспортных средствах.

Кроме того, частные медорганизации ежедневно должны предоставлять общую информацию в региональные центры санэпидблагополучия, а также мазки с положительным результатом на COVID-19.

Частные больницы и клиники, желающие организовать платное тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, могут обратиться в Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия для заключения договора.

Пресс-служба Минздрава напомнила, что граждане имеют возможность пройти бесплатное тестирование на коронавирус в вирусологических лабораториях Министерства здравоохранения. В минувший вторник было проведено 16897 тестов, всего с начала карантина — 1,05 млн.

Напомним, 19 апреля Министерство юстиции со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом сообщила, что частным медучреждениям до 1 сентября разрешено проводить платные тесты на COVID-19 на основе договоров, подписанных руководителями региональных центров санитарно-эпидемиологического благополучия. Но спустя два дня власти сообщили, что решили не привлекать их с учетом достаточных мощностей по лабораторным силам Министерства здравоохранения и Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию.

Однако уже с середины июня, по мере ослабления карантинных мер, у территориальных центров санэпидблагополучия стали образовываться большие очереди из желающих сдать анализ на коронавирус, фотографии которых публиковались в социальных сетях. Это может объясняться тем, что справка об отсутствии COVID-19 сейчас требуется во многих житейских ситуациях — от отправки ребенка в летний лагерь до госпитализации в больницу.

В середине мая было введено обязательное требование для пассажиров поездов и самолетов в виде справки об отсутствии COVID-19. Тогда Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия установило стоимость сдачи анализа в 224415 сумов, при этом себестоимость самой услуги оценено в 186540 сумов. Это вызвало недовольство граждан, в связи с чем требование в тот же день было отменено.