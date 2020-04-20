Негосударственным медицинским организациям Узбекистана разрешено оказывать платные услуги по проведению лабораторных тестов на коронавирус до 1 сентября 2020 года, сообщило Министерство юстиции со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Частные медучреждения при проведении тестов должны соблюдать установленные требования. Работать в этом направлении они могут на основе договоров, подписанных руководителями региональных центров санитарно-эпидемиологического благополучия.

Постановлением президента от 26 марта частным медицинским учреждениям, в порядке исключения, было временно разрешено оказывать услуги больным, инфицированным коронавирусной инфекцией.