В Узбекистане вводится запрет на движение автотранспортных средств, включая нелинейные такси, по выходным 18−19 и 25−26 июля. Это предусмотрено решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Установленные ограничения не распространяются на отдельные категории транспортных средств, утвержденные 8 июля, а также автомобили, у которых имеются разрешительный стикер.

С 10 июля движение автомобилей ограничено по времени суток ( 7:00—10:00 и 17:00—20:00 ), движение между регионами запрещено (кроме Ташкента и Ташкентской области), общественный транспорт работать не будет, стикеры остаются в силе.

С 13 июля также приостанавливаются внутренние воздушные и железнодорожные перевозки.