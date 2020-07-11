В Узбекистане вводится запрет на движение автотранспортных средств, включая нелинейные такси, по выходным 18−19 и 25−26 июля. Это предусмотрено решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.
Установленные ограничения не распространяются на отдельные категории транспортных средств, утвержденные 8 июля, а также автомобили, у которых имеются разрешительный стикер.
С 10 июля движение автомобилей ограничено по времени суток (
С 13 июля также приостанавливаются внутренние воздушные и железнодорожные перевозки.