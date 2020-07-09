Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила решение об ограничении движения автотранспорта в период с 10 июля по 1 августа. Отдельным категориям транспортных средств передвижение разрешено без специального разрешения.

Передвигаться между областями и городами могут автомобили, перевозящие сельхозпродукцию, выращенную дехканскими и фермерскими хозяйствами, с целью доставки на места продажи и продажи.

При въезде на рынки, ярмарки и торговые объекты транспорт, перевозящий сельхозпродукцию, должен дезинфицироваться.

Движение нелинейного такси разрешено с соблюдением ряда требований:

в салоне между водителем и пассажирами должен быть установлен барьер из прозрачного пластика или пленки;

водитель и пассажиры должны быть в лицевых масках, перевозка пассажиров без масок запрещена;

в салоне может быть не более двух пассажиров, только на заднем сидении;

такси может передвигаться только в региона регистрации (Ташкент, Каракалпакстан, область).

Случаи, допускающие передвижение транспорта без разрешения:

служебный и личный транспорт сотрудников сферы здравоохранения, в том числе частных организаций, а также медико-санитарных и эпидемиологических служб;

служебный транспорт организаций, занимающих производством фармацевтической продукции;

личный транспорт при необходимости посещения медучреждения для оказания неотложной помощи (беременность, роды, телесные повреждения, ВИЧ/СПИД, онкологическая помощь, лучевая терапия, гемодиализная помощь, необходимость хирургической операции, другие случаи, создающие опасность для жизни);

транспортные средства организаций, осуществляющих доставку (кейтеринг);

специальный транспорт коммунальных организаций — газ, электроэнергия,теплообеспечение, холодная вода, канализация и вывоз мусора;

служебный транспорт палат Олий Мажлиса, органов суда и прокуратуры, Счетной палаты, бизнес-омбудсмана, омбудсмана, Национального центра по правам человека, Торгово-промышленной палаты;

служебный транспорт министерств, госкомитетов, агентств, других госорганов, хозяйственных объединений, органов местной власти и средств массовой информации;

служебный транспорт Центрального банка и его региональных подразделений, а также коммерческих банков;

служебный транспорт Республиканской службы инкассации;

транспорт сотрудников (при наличии служебного удостоверения) зарубежных дипломатических представительств, а также с номерами CMD, D, UN, T, М и Х, консульских учреждений, аккредитованных в МИДе представительств международных организаций, представительств государственных организаций и торговых представительств других стран;

служебный транспорт организаций услуг связи, «Узбекистон почтаси», «Узбектелеком» и его филиалов, а также «Узинфокома»;

транспортные средства категорий N1, N2 и N3 (грузовой) и сельскохозяйственная техника;

транспорт категорий М2 и М3 автобусных парков компании «Тошшахартрансхизмат»;

транспортные средства в сопровождении автомобилей ДПС;

специальный транспорт, предназначенный для церемоний погребения (только для данных церемоний).

личный транспорт категории M1 (до 8 пассажирских мест), перевозящий сезонную сельхозпродукцию — допускается наличие одного пассажира.

Решением комиссии разрешено привлекать к ответственности граждан, нарушивших ограничения на передвижение автотранспорта, и помещать транспорт на штрафплощадки.

Нахождение на улицах и площадях без масок, а также в группах более чем из трех человек может быть причиной для привлечения к административной ответственности.

С 10 июля по 1 августа приостанавливается деятельность религиозных организаций.