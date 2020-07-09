Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила решение об ограничении движения автотранспорта в период с 10 июля по 1 августа. Ранее сообщалось об усилении карантинных мер в этот период в связи с увеличением количества выявляемых слуаев коронавируса. На совещании накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил принять меры для сдерживания пандемии.

Ограничения на передвижение транспорта

Въезд и выезд автотранспортных средств в Ташкент, Каракалпакстан и области приостанавливается, исключение составляет передвижение между Ташкентом и Ташкентской областью.

Движение общественного транспорта прекращается.

Движение автотранспортных средств без специального разрешения (стикера) разрешено только в период с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 в пределах региона (Ташкент, Каракалпакстан и область) только в целях поездок на работу и обратно, а также за покупкой лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости.

Передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах разрешено только при наличии лицевых масок и только в целях покупки лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости, посещения врачей и поездок на работу и обратно.

Выданные ранее центрами государственных услуг стикеры для передвижения транспорта остаются в силе.

Решением комиссии разрешено привлекать к ответственности граждан, нарушивших ограничения на передвижение автотранспорта, и размещать транспорт на штрафплощадки.

Ограничения не распространяются на автомобили, перевозящие сельхозпродукцию дехканских и фермерских хозяйств для продажи.

Нелинейному такси разрешено передвижение с соблюдением ряда требований.

Утвержден также список случаев, когда пользование автотранспортом разрешено без стикера.