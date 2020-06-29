Визит президента Шавката Мирзиёева в Центр культуры глухонемых 28 июня 2018 года воодушевил членов Общества глухих Узбекистана (ОГУз) и внушил им надежду на то, что впредь они не останутся в стороне от происходящих в стране реформ. Президент сказал, что «ему дорог каждый человек в Узбекистане» и призвал уделить особое внимание подготовке педагогов, переводчиков жестового языка и создать достойные рабочие места для глухих.

Всего лишь за 10 дней на территории ОГУз с общей площадью 39208 кв. м были проведены масштабные строительно-ремонтные работы, включая реконструкцию здания Центра культуры глухонемых, обновление помещений для работы и кабинетов кружков, оснащение концертного зала на 450 человек. Кроме того, на территории Центра было организовано швейное предприятие, состоящее из трёх блоков, каждое из которых было рассчитано на 100 рабочих мест специально для глухих и слабослышащих людей.

Кому достались три швейных блока для глухих?

Открытие трёх швейных блоков сулило надежду на то, что хотя бы некоторая часть безработных глухих и слабослышащих людей будет достойно трудоустроена. Но долго радоваться не следовало. С момента открытия предприятий глухих брали на работу лишь в единственный швейный блок «А» (на фото этот блок расположен справа, рядом с футбольным полем) в то время, как два остальных блока остались для них закрытым производством. В блоке «А» наблюдались задержки зарплат глухих и слабослышащих работников, в связи с чем работники начали постепенно покидать швейное производство.





Три швейных блока и футбольный стадион напротив здания общежития и Центра культуры глухих. Фото: Пресс-служба хокимията города Ташкента.

Не прошло и четырёх дней со дня визита президента, как 3 июля 2018 года постановлением президиума Центрального правления ОГУз №22, протокол 6, Центр культуры глухонемых безвозмездно передаёт 1,2 га прилегающего земельного участка на баланс хокимията г. Ташкента в «целях ликвидации пустующих территориальных площадей, состоящих на балансе структурных подразделений Общества глухих и сокращения расходов, связанных с их содержанием». Именно на безвозмездно переданной территории ранее были созданы три швейных блока.





Центр культуры глухонемых, расположенный по адресу ул. Карасарайская, дом 353, произвёл перерегистрацию кадастровых документов с учётом новых территориальных изменений. На обновлённом кадастре справа видно, что Центр потерял 1,2 га прилегающей территории.

Впоследствии выяснилось, что новым хозяином трёх блоков является предприниматель из Турции, наладивший производство стройматериалов в блоке «А». Учитывая, что производство находится в нескольких шагах от общежития глухих, авторы статьи в устной форме предлагали предпринимателю нанять на работу глухих, но предприниматель сообщил, что не хочет этого делать. Вся ирония данной ситуации заключается в том, что находясь на бывшей территории «городка глухих», предприятие не желает хотя бы резервировать минимальное количество рабочих мест для глухих согласно закону «О социальной защищенности инвалидов».

В итоге получается, что вся церемония открытия швейного цеха была ни чем иным, как показухой, приуроченной к визиту президента? Но всем нам хорошо известно, что для президента «очковтирательство — это измена». Вместо того, чтобы поддерживать Общество глухих, хокимият города Ташкента безвозмездно принимает на свой баланс территорию, принадлежащую обществу. Может быть, кто-то думал, что это действие останется незамеченным потому, что «глухонемые» члены Общества и так ничего не слышат и не могут сказать что-то по данному поводу…

Авторы статьи попросили хокимият Ташкента прокомментировать данную ситуацию.





Швеи во время визита президента в Центр культуры глухих 29 июня 2018 года. Участник церемонии, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что глухие женщины были в зелёной форме, а в красной — слышащие работники, которых временно привезли из Янгиюльского швейного цеха и увезли обратно сразу после визита президента. Фото: Пресс-служба президента Узбекистана

Ситуация с трудоустройством людей с инвалидностью по слуху остаётся крайне плачевной. Учебно-производственные предприятия (УПП) Общества глухих обеспечивают работой лишь менее 250 глухих по всей республике, и их занятость зависит в основном от наличия заказов на производимую ими продукцию. Из-за безработицы большинство глухих вынуждены заниматься неформальной работой на автостоянках столицы, продавать флажки и брелоки на перекрёстках, предлагать услуги взвешивания в подземных переходах и т. д.

К сожалению, постановление президента «Об организационных мерах по стимулированию обеспечения занятости социально уязвимых слоев населения» от 11 июня 2018 года не реализуется должным образом. Обязательная 3-процентная квота трудоустройства лиц с инвалидностью, а также стимулирование бизнеса льготами не помогает. До сих пор трудоустроены лишь менее 7% людей с инвалидностью из-за дискриминации на открытом рынке труда и неспособности УПП при обществах глухих, слепых и инвалидов обеспечить всех достойными рабочими местами.

Улучшились ли условия для развития спорта глухих?

Помимо швейных блоков в СМИ отмечалось, что были «обновлены спортивные залы и сооружено современное футбольное поле общей площадью 1800 кв. м». Однако спорткомплекс для Спортивной федерации глухих Узбекистана (ННО) остался без ремонта, и его не смогли показать во время визита президента. Представители городского и районного хокимията обещали, что на втором этапе летом 2019 года всё-таки будет сделан ремонт.

Спустя чуть более года, когда 17 сентября 2019-го отмечался 90-летний юбилей Общества глухих Узбекистана, представитель хокимията Алмазарского района, поздравляя членов и руководство ОГУз, отметил, что все здания будут полностью отремонтированы. Однако до сих пор по неясным причинам никаких изменений в спорткомплексе глухих так не произошло.

Спорткомплекс глухих в аварийном состоянии в октябре 2019 года. Фото: Мамур Ахлиддинов.

Плачевное состояние спорткомплекса вызывает недовольство у многих глухих спортсменов, потому что они не смогли тренироваться в зимний период — отопительная система спорткомплекса в аварийном состоянии, душевые кабины не работают. Чемпионы мира по футзалу среди глухих команд U-18 2017 года выражают разочарование. Ведь они ещё молодые и могли бы продолжать завоевывать победы на международных соревнованиях. Но возможно ли серьёзно тренироваться в таких условиях?

Бездействие руководителей Общества глухих

Мамур Ахлиддинов 23 марта обратился с заявлением в центральное правление ОГУз для получения информации об организационной и финансовой деятельности Общества и УПП глухих. Несмотря на подтверждение о получении письма секретарём председателя, никаких ответов на вопросы, указанные в заявлении, так и не было получено. Более того, просьба ознакомиться с дубликатом устава центрального правления ОГУз осталась неудовлетворённой.

Если члены Общества глухих Узбекистана, созданного для защиты их прав и интересов, не могут получить необходимую информацию о деятельности организации, то для кого тогда оно работает? В главной общественной организации глухих ощущается раскол между сообществом глухих и слышащим председателем ЦП ОГУз Жавохиром Рыхсиевым, который продолжает игнорировать неудобные ему вопросы от глухих активистов.

Настоящие причины, по которым Центр культуры глухонемых безвозмездно передал 1,2 га своей территории городскому хокимияту, остаются неясными. Если, как утверждает ЦП ОГУз территориальные площади были переданы для «сокращения расходов, связанных с их содержанием», то причина также частично заключается в неспособности руководителей Общества эффективно управлять имуществом и специализированными предприятиями глухих.

В итоге, Обществу глухих Узбекистана не удаётся «сберечь созданную годами материально-техническую базу, имущество и финансовые средства», хотя это утверждается руководством ОГУз на единственной странице организации на сайте регионального секретариата Всемирной федерации глухих стран Восточной Европы и Средней Азии.

Согласно доступным данным, по состоянию на 2019 год в стране официально зарегистрировано более 21600 людей с инвалидностью по слуху, в том числе около 5700 учащихся специализированных школ-интернатов. Центральное правление ОГУз утверждает, что членами Общества глухих являются около 10100 человек старше 16 лет, или почти 47% всех зарегистрированных глухих в стране. Однако остается открытым вопрос, как эффективно слышащий председатель Общества глухих Узбекистана защищает права и интересы членов объединения.

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