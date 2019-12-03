Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Одна из тем этого года посвящена проблеме, которая лежит в основе истинной социальной инклюзии и имеет значение не только для людей с различными формами инвалидности, но и для всех — трудоустройство. В связи с этим мировое сообщество инициировало кампанию «Это мое рабочее место» (#ThisisMyWorkPlace).

Идея этой международной кампании заключается в сборе и распространении коротких видеосообщений о рабочих местах людей с инвалидностью со всего мира, чтобы продемонстрировать разнообразие их профессиональных способностей. Сегодня некоторые из этих видео покажут в Секретариате ООН во время празднования Международного дня инвалидов.

Если бы мы участвовали в данной кампании, вероятнее всего, показали бы неформальные рабочие места глухих парковщиков и продавцов флажков и брелоков у светофоров, глухих женщин с напольными весами в подземных переходах, поющих незрячих попрошаек и пользователей инвалидных колясок у выходов метро, а также многих оставшихся без работы бывших сотрудников учебно-производственных предприятий (УПП) при обществах инвалидов, слепых и глухих.

После обретения Узбекистаном независимости и с переходом на рыночные рельсы система сегрегированного трудоустройства людей с нарушением зрения и слуха в учебно-производственных предприятиях Общества слепых и глухих потерпела крах. На щеточной фабрике слепых, где когда-то были трудоустроены более 1500 человек, сейчас работает лишь менее 40 работников, и предприятие находится на грани банкротства. На сегодняшний день, УПП Общества слепых работают в среднем на 10% производственной мощности, тогда как в УПП Общества глухих по всей республике заняты лишь 240−250 глухих и слабослышащих.

Основная причина краха советской модели трудоустройства людей с сенсорными нарушениями заключается в неспособности специализированных предприятий конкурировать в условиях рыночной экономики наравне с другими субъектами предпринимательства. В связи с этим ощущается острая необходимость в инклюзии (включении) людей с инвалидностью в открытый рынок труда.

В Узбекистане официально зарегистрировано 346084 человека с инвалидностью трудоспособного возраста. По данным ситуационного анализа ООН о положении людей с инвалидностью, лишь около 7% из них трудоустроены. Нужно отметить, что в этих цифрах отображены только лица, которые смогли получить официальный статус инвалидности через врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК), в то время как большинство остается невидимым.





Данные исследования ООН показывают, что у людей с инвалидностью примерно в 4 раза меньше шансов трудоустроиться. Почти половина работают по неполному рабочему графику, в то время как на неполной занятости — лишь треть людей без инвалидности. В неформальном секторе заняты 40% людей с инвалидностью. В среднем зарплата людей с инвалидностью в формальном секторе намного меньше, чем у лиц без инвалидности. Еще хуже обстоят дела в неформальном секторе, где люди с инвалидностью зарабатывают более чем в два раза меньше, чем другие без инвалидности.





Согласно статье 37 Конституции Узбекистана, каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом.

Но, к сожалению, как видно из вышеуказанных данных, права людей с различными формами инвалидности на достойный труд нарушаются регулярно. Основным барьером является сомнение общества в способностях людей с инвалидностью. В сознании большинства инвалидность ассоциируется с потерей жизненных функций, основной из которых является трудовая деятельность.

«Все дело в том, что работодатель не хочет брать на себя ответственность. Непонимание людей с инвалидностью по зрению и представление, что мы ни на что не способны, вызывают страхи и опасения, что является причиной частых отказов. Дело даже не доходит до того, чтобы работодатель дал испытательный срок, чтобы мы показали, на что мы способны», — говорит оператор колл-центра с нарушением зрения Абдулазиз Салимов, которому отказали в трудоустройстве во многих столичных компаниях.

Во многом такое отношение связано с советским определением инвалидности как частичной или полной утраты трудоспособности гражданина — основного критерия «полезности» человека для социалистического общества. Впоследствии советское наследие во многом повлияло на законодательное определение инвалидности в Узбекистане после 1991 года.

Ярлык нетрудоспособности от ВТЭК

Судьбы людей с инвалидностью в Узбекистане вершат всемогущие комиссии ВТЭК. Не зря их называют одновременно и врачебными, и трудовыми, потому что по закону они имеют право определять не только наличие физических или умственных нарушений, но и пригодность человека к работе. Заключение медико-социальной экспертизы содержит медико-экспертные, профессиональные и трудовые, а также социально-экспертные рекомендации, которые могут негативно влиять на возможности трудоустройства людей с инвалидностью.





Обратная сторона справки об инвалидности. Пункт 2. Профессиональные и трудовые рекомендации: «Может работать в специально созданных условиях». Фото автора.

Потенциальный работодатель, увидев данную запись в документе об инвалидности, предпочтет взять на работу человека без инвалидности вместо создания «специальных условий» для соискателя с инвалидностью. Кроме того, данная надпись может послужить законным основанием для отказа в трудоустройстве, если ВТЭК выносит вердикт: «Состояние здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей либо угрожает здоровью и безопасности труда самого инвалида или других лиц».

«Когда я была на бирже труда, в качестве довода мне говорили, что мне нельзя работать, потому что государство дает мне пенсию по инвалидности и из-за этого в справке ВТЭК написано „Работать не рекомендуется“», — рассказывает безработная Мадина Боллиева с инвалидностью по зрению II группы, выпускница бакалавриата и магистратуры Национального университета Узбекистана по направлению «Узбекская филология» и аспирантуры Академии наук Узбекистана по «Литературоведению».

Результаты ситуационного анализа ООН в Узбекистане показали, что несмотря на то, что ВТЭК должны указывать степень утраты профессиональной трудоспособности в процентном выражении, во многих случаях в справке об инвалидности данная графа заполняется как «непригодный к работе», а в некоторых случаях и вовсе остается пустой.

Ярлык нетрудоспособности от ВТЭК чаще всего получают люди в первой и второй группе инвалидности — примерно девятерым из десяти часто пишут «непригодный к работе». Таким образом одной своей «рекомендацией» ВТЭК вычеркивает их из рынка труда, что противоречит статье 37 Конституции Узбекистана.





Неприспособленные рабочие места

Формулировка ВТЭК «Может работать в специально созданных условиях» подразумевает разумное приспособление рабочего места для соискателей с различными формами инвалидности. Примеры могут включать приспособленное офисное кресло для человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата, адаптированное рабочее время, программное обеспечение и специализированное оборудование для работников с нарушениями зрения, инструктор-наставник или ментор для человека с особенностями в развитии и т. д.

В 2012 году Министерство народного образования внедрило услуги переводчика-секретаря для незрячих учителей в общеобразовательных школах. Однако на практике даже сами руководители школ зачастую не знают об этом или находят всякие причины для отказа в трудоустройстве.

«Мне сделали оговорку, что возьмут меня на работу только с условием, если секретарь имеет высшее образование. Я постаралась объяснить им, как смогла. Какой человек с высшим образованием согласится работать секретарем? Он же сам захочет работать учителем с таким уровнем образования», — возмущается преподаватель английского с инвалидностью по зрению I группы Дилдора Муслимова, магистрант Узбекского государственного университета мировых языков.

В Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Узбекистан до сих пор не ратифицировал, указывается, что отказ в предоставлении работодателем разумного приспособления является одной из форм дискриминации по признаку инвалидности.

В законе 1990 года о гражданах США с инвалидностью дается четкое определение «разумного приспособления рабочих мест», что включает в себя изменения в процессе подачи заявлений о приеме на работу, изменения в производственной среде или методах выполнения работы, а также гарантии того, чтобы работник с инвалидностью пользовался равными льготами и привилегиями в сфере занятости, такими как доступ к профессиональной подготовке.

Несмотря на то, что в Узбекистане дискриминация людей с инвалидностью запрещается и преследуется по закону, определение «разумного приспособления», а также отказ работодателя приспосабливать свое рабочее место как одна из форм дискриминации по признаку инвалидности еще не закреплены законодательно.

Тем не менее статья 30 закона «О социальной защищенности инвалидов» и статья 220 Трудового кодекса предусматривают создание необходимых условий труда, а также предоставление таких преимущественных прав, как получение полной зарплаты при неполном рабочем графике (не более 36 часов в неделю), удлиненный ежегодный отпуск в порядке первоочередности, сложные процедуры их увольнения и т. д.

Однако на практике подобные трудовые привилегии и льготы могут иметь обратный эффект. Потенциальный работодатель, увидев все эти требования о создании «специальных условий», может прийти к выводу, что нанимать человека с инвалидностью — довольно затратное дело, которое ляжет бременем на бюджет предприятия. Ведь предприниматели заинтересованы в первую очередь в максимизации прибыли при минимизации издержек, а не в трудоустройстве лиц с инвалидностью.

«Когда мне открывали трудовую и пенсионную книжку, возникли вопросы со стороны бухгалтерии. Опасаясь проверок, сотрудники сказали, что меня не смогут принять на работу потому, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения они должны полностью организовать рабочее место для меня. А это означает покупку Брайлевского дисплея и лицензированного программного обеспечения JAWS и другие льготы. У нас меньше рабочих часов по сравнению с людьми без инвалидности. Но на самом деле нам даже не нужны такие условия работы», — делится Абдулазиз Салимов, студент второго курса Национального университета Узбекистана с I группой инвалидности по зрению.

Общим заблуждением является то, что все люди с инвалидностью нуждаются в разумном приспособлении и специальных условиях работы, и что реализация всех этих требований обернется работодателю в круглую сумму. Однако для многих людей с инвалидностью в этом нет необходимости, а многие меры по приспособлению рабочего места требуют малых или вовсе не требуют затрат. Исследование Управления политики в области занятости инвалидов Министерства труда США показало, что 56% работодателей не потратили и цента для этих мер.

Неработающая квота трудоустройства

Статья 25 закона «О социальной защищенности инвалидов» обязывает государственные учреждения и частные предприятия, где трудоустроены не менее 20 человек, бронировать не менее 3% рабочих мест для людей с инвалидностью. Должностные лица организаций, не соблюдающие данную квоту и уклоняющиеся от их трудоустройства, привлекаются к административной ответственности.

«Многие руководители не знают о существовании квоты, а значит на практике такой квоты и нет. Я обратилась в центр содействия занятости, чтобы мне хотя бы выделили рабочее место по 3-процентной квоте, но даже там мне ответили, что эта квота выделена для подметальщиков улиц и сварщиков, что такие квоты не могут быть выделены для учителей. Ни начальник РайОНО, ни Ташкентское городское отделение народного образования, ни Министерство народного образования не признают данную квоту… Сами должностные лица очень неграмотны», — рассказывает Мадина Боллиева.

По закону должностные лица организаций, не соблюдающие данную квоту и уклоняющиеся от трудоустройства людей с инвалидностью, должны привлекаться к административной ответственности.

«В моем районе функционируют более 30 школ, и вот уже более года я не могу найти вакансию учителя узбекского языка и литературы… Вы сами скажите, сколько людей могут уволиться с работы или выйти в декретный отпуск? Я обратилась в районную прокуратуру, чтобы привлечь к административной ответственности начальника Мирзо-Улугбекского РайОНО за его отказ предоставить мне работу. Самое интересное — сотрудники районной прокуратуры передали это дело центру содействия занятости, который потом передал это дело МНО. Короче говоря, футболят из одной инстанции в другую. Закон есть, но нет его реализации — вот в чем проблема», — отчаивается Мадина Боллиева.

Согласно постановлению Кабмина от 2017 года, хокимы районов и городов совместно с центрами содействия занятости (ЦСЗН) должны ежегодно определять потребность в занятости для социально уязвимых слоев, испытывающих трудности в поиске работы и не способные конкурировать на рынке труда наравне с другими. Кроме того, должен формироваться список предприятий, которые должны резервировать для них рабочие места.

Статья 220 Трудового кодекса о дополнительных мерах по охране труда инвалидов гласит, что работодатель обязан принимать на работу инвалидов, направленных местным органом по труду в порядке трудоустройства на рабочие места в счет установленного минимального количества рабочих мест.

За невыполнение решения хокима по созданию установленного количества резервируемых рабочих мест на работодателя накладывается штраф, который поступает в Государственный фонд содействия занятости. Районные и городские ЦСЗН должны осуществлять контроль за выполнением этих требований и предоставлять обобщенную информацию. По данным Министерства занятости и трудовых отношений за 2017 год, для людей с инвалидностью было зарезервировано 15328 рабочих мест, и лишь 6196 человек были трудоустроены по квоте — это 40,4%.

Однако неясно, какой именно государственный орган должен привлекать к ответственности нарушителей закона — прокуратура, хокимият, центр занятости или Минздрав? Постановлением президента от 1 декабря 2017 года при Минздраве был создан Фонд поддержки лиц с инвалидностью, куда также должны поступать штрафы за несоблюдение квоты трудоустройства.

Как создать рабочие места?

Не обеспечивая людей с инвалидностью достойной работой, мы подвергаем более высокому риску социальной и экономической уязвимости не только их, но и наше государство в целом. В 2010 году Международная организация труда посчитала, что в развивающихся странах урон от исключения людей с инвалидностью из рынка труда составляет 3−7% ВВП. При этом в отдельных странах социальные пособия по инвалидности могут составлять 4−5% ВПП.

Мы должны уделить особое внимание трудоустройству женщин с инвалидностью и людей с множественными и сложными нарушениями. Например, слепоглухие и другие люди с одновременно несколькими серьезными нарушениями функций организма могут и хотят работать, как и все остальные.

Необходимо пересмотреть систему освидетельствования органами ВТЭК профессиональных и трудовых способностей и избавить людей с инвалидностью от ярлыка нетрудоспособности. Мы должны фокусироваться не на инвалидности, а на способности людей вносить вклад в развитие страны, делать карьеру, способности обеспечить себя и свою семью, а также полностью реализовать свой потенциал. Необходимо новое антидискриминационное законодательство (это может быть новый закон «О правах инвалидов»), которое в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов определяло бы отказ работодателя в разумном приспособлении рабочего места как одну из форм дискриминации по признаку инвалидности.

Недостаточный контроль за реализацией 3-процентой квоты трудоустройства, а также неясность того, какой именно госорган должен заниматься осуществлением административного наказания за ее неисполнение, влечет за собой неэффективность системы резервирования рабочих мест за людьми с инвалидностью и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.

Для содействия занятости людей с инвалидностью необходимо повышать осведомленность общества об их равных правах на рабочем месте, как и все остальные. Это можно сделать посредством организации кампаний по всей стране на примере Национального месяца информированности о трудоустройстве инвалидов в США, который проводится каждый год в октябре.

Правительство Великобритании учредило национальную схему аккредитации — Disability Confident — для поддержки бизнеса по привлечению, найму и удержанию работников с инвалидностью. Для прохождения трехуровневой аккредитации работодатель обязан создать все условия для инклюзивной рабочей среды. В знак признания достижений предприятие получает сертификат и значок для сайта, которые являются символом приверженности компании к принципам инклюзии и тем самым значительно улучшают ее репутацию как социально ответственной и не дискриминирующей по признаку инвалидности.

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