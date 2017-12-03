Сборная Узбекистана стала чемпионом мира по футзалу среди мужских глухих команд до 18 лет, одержав волевую победу в финальном матче против Швеции (4:2), сообщила пресс-служба Федерации футбола.

По ходу встречи узбекистанские футзалисты дважды уступали в счете, однако они не только вернулись в игру, но и смогли вырывать победу с преимуществом в два мяча.

В прошедшем с 24 ноября по 3 декабря в Таиланде турнире участвовали также команды Казахстана, Индонезии, Кувейта, Таиланда, России, Германии и Швеции.

В полуфинале чемпионата Узбекистан победил Индонезию (17:2), Кувейт (9:2) и Россию (3:2 — видео).