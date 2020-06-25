«Нам нужны консультанты, а не каратели»

Пункты общественного питания Ташкента 15 июня возобновили прием посетителей спустя почти три месяца простоя. По словам предпринимателей, бизнес понес большие убытки, а реальной помощи от государства в период карантина не получил. Даже после открытия заведений у рестораторов остается много вопросов по обслуживанию клиентов в соответствии с санитарными требованиями. Представители сферы рассказали «Газете.uz», что мешает сектору работать без опасений и почему им так важно видеть в лице проверяющих органов консультантов, а не карателей.

Слишком много правил

Временные санитарные правила для госорганов и субъектов предпринимательства в условиях пандемии (СанПиН) утвердил 23 апреля главный санитарный врач Узбекистана Баходыр Юсупалиев.

Соучредитель ресторана Testo by Zamira&Co. Наргиза Улугова рассказала «Газете.uz», что рестораторы ориентировались на правила, обозначенные этим СанПиН. Однако уже 22 мая предприниматели получили дополнительные рекомендации по организации работы общепита, составленные Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения (АСЭБ).

Согласно этому документу, в залах разрешается принимать посетителей за столами на две персоны или при установке пластикового экрана — на четыре, а также на шесть персон для членов одной семьи.

Кроме того, предприятия получили и другие рекомендации АСЭБ. Например, в одном из них прописано, что официанты должны носить экран, защищающий лицо. Но этот документ был без печати, рассказала Наргиза Улугова.





Позже, 4 июня, Специальная республиканская комиссия приняла решение разрешить общепиту возобновить работу.

Обязательными требованиями для работы ресторанов были названы:

запрет на проведение банкетов и публичных мероприятий;

время работы с 8:00 до 23:00;

соблюдение социальной дистанции между столами;

размещение посетителей за одним столом в количестве не более четырех человек (за исключением семьи в количестве не более 10 человек) и другие меры по борьбе с распространением инфекции.

Вольное толкование

Тем не менее, по словам Наргизы Улуговой, в заведения «приходят люди без всяких документов, делают предупреждения и просят соблюдать санитарные требования», которые нигде не прописаны. Они толкуют правила по-своему или не могут определиться, каким именно требованиям необходимо следовать, продолжила она.

«Была коммуникация о дистанции. Кто-то говорил 2 метра между столами, кто-то говорил 2 метра между стульями. Между задвинутыми стульями или стульями, когда на них человек сидит?», — задается вопросом Наргиза Улугова.

По словам одного из рестораторов Ташкента, пожелавшего остаться анонимным, в первый день работы он был предупрежден о запрете на прием посетителей в залах. Неизвестные люди, заявившие предпринимателю об этом, не предоставили никаких подтверждающих документов и отметили, что работать могут лишь летние террасы. Для функционирования залов необходимо получить некое разрешение. О том, как и где получить такое разрешение, никаких инструкций дано не было.

Сеть кондитерских Safia 11 июня получила разрешение на открытие при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Документ выдали сотрудники Мирабадского управления АСЭБ с гербовой печатью и подписью главного врача (разрешение имеется в распоряжении редакции).

Однако уже 16 июня на встрече рестораторов с заместителем директора АСЭБ Ботиржоном Курбановым и главным санитарным инспектором Нурматом Атабековым, предпринимателям было сказано, что выдача разрешений является незаконной.

Кроме того, было отмечено, что общепиту нужно придерживаться исключительно требований СанПиН от 23 апреля, о котором упоминалось выше. Однако, по словам предпринимателей, после завершения встречи Ботиржон Курбанов опроверг слова своего коллеги.

В СанПиН сказано, что сотрудники ресторанов должны работать в защитных комбинезонах, однако эта норма не могла получить одобрения МЧС из-за того, что они быстро горят, плавят одежду и прилипают к коже, уверена управляющий партнер сети кофеен «ЧайКоф» Алина Цимерман.





«Курбанов пообещал, что в течение трех дней выйдет видеоинструкция с четким регламентом работы, но мы до сих пор ничего не получили», — подчеркнула Наргиза Улугова.

«Мы не хотим нарушать, не хотим платить штрафы. Мы хотим работать так, чтобы минимизировать распространение „ковида“ и при этом сохранить рабочие места. Мы в тупике и прострации. Многие коллеги закрыты, потому что нет четкого документа», — продолжила сооснователь Testo, отметив, что из-за отсутствия исчерпывающих инструкций предприниматели боятся возобновлять работу.

Руководитель кафе паназиатской кухни Kimchi Plate Марина Тен обратила внимание, что районные отделения Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора (ГИСЭН) также указывают разные критерии для работы общепита в зависимости от уровня карантина в том или ином районе. Это сбивает рестораторов с толку.

По словам Алины Цимерман, документы, якобы регулирующие работу общепита, также приносят сотрудники районных ОВД и других контролирующих органов .

«Заместитель Нурмата Атабекова сказал, что нужно требовать приказ на проверку, удостоверение и опросник. Три дня назад пришла проверка: документов нет, никаких опросников, приказов на проверку. Предупредили устно. Это какой-то рейд», — отчаивается Наргиза Улугова.

«Нас вынуждают работать взакрытую»

Основатель Caravan Group Тимур Мусин подчеркнул, что общепит обеспечивает работой 200 тысяч человек в одном только Ташкенте. Это не только сотрудники ресторанов, но и сопутствующих отраслей. Однако, в ресторанном бизнесе нет лидера, за предпринимателей никто не вступается, потому что здесь нет больших денег, считает Тимур Мусин.

По его словам, поддержкой холдинга стал лишь факт того, что Бюро принудительного исполнения дало возможность вернуть несколько ранее конфискованных автомобилей Caravan Group.

Алина Цимерман настаивает, что единственная льгота, которую получил сектор за время карантина — снижение ставки социального налога с 12% до 1%, но это ничтожная сумма по сравнению с арендой, выплатой зарплат и содержанием персонала на карантине, отметила она.





В числе других мер поддержки в том числе и ресторанного бизнеса, которые были приняты в период карантина, — отмена налога на прибыль, снижение обязательного требования о внесении аванса за использование газа и электроэнергии со 100% до 30%, отсрочка по кредитам и отмена земельного налога и налога на имущество в течение одного квартала.

Но прибыли не будет еще несколько месяцев, убеждены предприниматели. Коммунальные услуги обходятся ресторанам и без того очень дорого, отсрочка по кредитам все равно не отменяет начисления процентов за кредит, а 99% пунктов общепита не владеют собственными помещениями и землей, а арендуют их. Также снижены сборы за лицензию на розничную торговлю алкоголем, но далеко не во всех ресторанах есть барная карта.

Ранее представители бизнеса рассказали изданию Spot.uz, что государство могло бы дать общепиту налоговые каникулы, компенсацию части зарплат предприятий, временно закрытых из-за пандемии, приостановить выплаты по кредитам, снизить процентные ставки по ним и другие льготы.

«Когда была Сардоба, к нам пришли и попросили резиновые сапоги. Когда были малообеспеченные, к нам пришли и попросили помочь. И мы помогали. Взамен мы ничего не получили», — заявил «Газете.uz» ресторатор, не пожелавший называть свое имя.

В свете таких убытков возложение ответственности на предпринимателей за содержание на карантине инфицированных людей, посещавших эти организации, кажется ресторанному бизнесу катастрофой. Как ранее отмечал главный санинспектор Нурмат Атабеков, предприниматели будут нести ответственность лишь по результатам эпидемиологического расследования. Он также рекомендовал установить камеры наблюдения на предприятиях для доказывания невиновности этих организаций. Но для многих заведений это неподъемная сумма, считает Алина Цимерман.

«Мне выгоднее закрыться, но если я закроюсь, сто человек останутся без работы. А таких, как я, много», — говорит она.





Наргиза Улугова подчеркнула, что все формулировки правил очень размытые. Создается впечатление, что они написаны для того, чтобы ресторанам было сложнее работать, чтобы нельзя было не выявить нарушений — настолько широко толкование требований.

«Сначала семья была из шести человек, потом из десяти. Какой инструкции следовать? Как мы узнаем, что это семья? Мы должны просить паспорта?», — задается вопросом Алина Цимерман.

«Нас вынуждают „входить в рестораны через черный ход“, вынуждают работать взакрытую. Но никто не хочет быть нарушителем», — подчеркнул Тимур Мусин.

«Нам нужны консультанты, а не каратели»

Наргиза Улугова, Алина Цимерман, Марина Тен и Тимур Мусин подчеркнули, что общепит не нуждается в финансовой поддержке со стороны государства или каких-либо льготах. Ресторанам лишь нужно дать возможность развиваться. «Иначе мы многих не досчитаем уже к концу года», — подчеркнул Тимур Мусин.

«Почему нельзя работать после 23:00? После 23:00 вирус как-то иначе себя ведет? Я не могу открыть Chelsea, потому что он начинает работу в 22:00. При этом банки требуют произвести оплату за кредит и покрыть проценты. До 2017 года на словах было запрещено работать после полуночи, но даже тогда на это не было правоустанавливающих документов. В результате ночная жизнь в стране умерла. С реанимацией ночной жизни сюда стали подтягиваться молодые туристы, потому что им интересно и важно вкусно поесть ночью, а не днем в 45 градусов», — говорит Тимур Мусин.

Ресторанам нужны свободные часы работы, отметил он. Это больше людей и больше рабочих часов и мест, больше прибыли и больше налогов.

Алина Цимерман добавила, что у общепита нет информационной поддержки. Никто не разъясняет, как следовать требованиям постановлений, в них слишком много размытых понятий.





«Мы — отрасль, которая трудоустраивает, формирует туризм, но нас не связывают с туризмом. Хотя, например, российский турист точно едет „вкусно провести время“», — считает Тимур Мусин.

Рестораторы просят дать четкие и адекватные правила работы для общепита, отменить внеплановые проверки и внедрить вместо них мониторинг.

«Чтобы проверки были как мониторинг, чтобы нас консультировали, а не карали. Чтобы нам помогали правильно работать», — поясняет Алина Цимерман.

Тимур Мусин добавил, что также необходимо регламентировать работу правоохранительных органов. Он рассказал, что 21 июня в его ресторан Cinara’s, расположенный в Бостанлыкском районе Ташкентской области, пришли сотрудники правоохранительных органов и потребовали закрыться. «Если приходят и просят закрыть [заведение], пусть будет основание, бумаги. Мы сможем эти бумаги подать в банк как основание невозможности оплачивать кредит».

Марина Тен подчеркнула, что общепиту необходимо право на открытие летних веранд. По ее словам, сейчас все террасы построены незаконно, лишь потому что они не узаконены сами по себе. Предприниматели с большой радостью строили бы веранды легитимно.

«Нужно создать облик столицы. В жарких странах жизнь начинается вечером, люди гуляют, хотят сидеть на улице. Так мы можем построить инфраструктуру, благоустроить, потому что это в наших интересах», — подытожил Тимур Мусин.

Комментарий АСЭБ

Начальник управления эпидемиологического мониторинга и проведения профилактических мероприятии АСЭБ Рустам Икромов отметил «Газете.uz», что основополагающим документом, который регулирует работу общепита в период карантина, является СанПиН от 23 апреля. Остальные предписания носят лишь рекомендательный характер, подчеркнул он. И если что-то из этих рекомендаций не выполняется общепитом, то проверяющие органы не имеют права штрафовать их.

Тем не менее, СанПиН от 22 мая не регламентирует время работы ресторанов или допустимое количество человек за одним столом. По словам Рустама Икромова, эти ограничения принимаются решениями республиканской спецкомиссии. Значит, общепит не может руководствоваться одной инструкцией.





Говоря о запрете на прием посетителей в залах, Рустам Икромов сказал, что ограничений по СанПиН относительно этого вопроса нет. Запрет также не прописан ни в одной рекомендации, однако в протоколе спецкомиссии, который нигде не публикуется и нигде не распространяется, сказано, что прием посетителей возможен лишь на открытых площадках.

Могут ли проверяющие органы оштрафовать заведения за прием посетителей в залах? Какой документ они покажут при выписывании штрафа? И если согласно протоколу спецкомиссии клиентов можно обслуживать лишь на террасах, почему игнорируется прием посетителей в залах и, более того, почему предпринимателям не выдают официальное разрешение на строительство летних веранд?

Рустам Икромов утверждает, что, если рестораторов не штрафуют за прием посетителей в залах несмотря на запрет спецкомиссии, значит, заведения соблюдают противоэпидемические требования: измеряют всем посетителям температуру, соблюдают дистанцию между столами, используют дезинфицирующие средства.

Он также отметил, что сейчас АСЭБ готовит предложение по ограничению работы общепита в зависимости от уровня карантина в махаллях, районах и городах. Если спецкомиссия одобрит рекомендации АСЭБ, ресторанам, расположенным в районах высокого риска распространения коронавируса, разрешат работать лишь на вынос.

Рустам Икромов не смог объяснить некоторые решения спецкомиссии. Например, ограничение работы ресторанов до 23:00. Очевидно, это не связано с активностью вируса в ночное время.

Предприниматели и граждане не раз поднимали вопрос обоснованности, логичности и выполнимости тех или иных решений спецкомиссии, многие из которых так же, как и рекомендации АСЭБ, можно понимать очень широко. Но к сожалению, эти вопросы так и остаются открытыми.