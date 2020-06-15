Решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом о возложении на предпринимателей расходов по содержанию их объектов и людей, инфицированных коронавирусом на этих объектах из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований, вызвало активные обсуждения в интернете.

Обоснование необходимости таких мер в понедельник озвучил главный государственный санитарный инспектор Узбекистана, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков.

На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций он отметил, что народ и предприниматели Узбекистана проявили терпение во время действия карантинных и ограничительных мероприятий. Это благоприятно отразилось на санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и позволило сдержать распространение вируса.

Он подчеркнул, что все расходы, связанные с содержанием инфицированных на карантине, их лечением и реабилитацией, до сих пор покрывались за счет государственного бюджета.

Основная цель решения заключается в том, «чтобы субъекты предпринимательства в сфере строительства, общепита, оказания услуг в „зеленых“ и „желтых“ зонах чувствовали ответственность в полной мере», — сказал Нурмат Атабеков.

Согласно принятым карантинным требованиям, сотрудники организаций должны работать в масках, обслуживающий персонал заведений общепита — в масках и перчатках. Между посетителями должна соблюдаться дистанция. После каждого клиента должна проводиться чистка поверхности стола и других принадлежностей дезинфицирующими средствами, сказал он.

«Наша самая главная цель — предотвратить распространение заболевания от одного человека к другому… Не допустить усугубления эпидемиологической ситуации в стране, которая была обуздана тяжелым трудом, а также не допустить, чтобы карантинные и ограничительные меры были резкими и жесткими», — отметил главный государственный санитарный инспектор.

Камера видеонаблюдения как доказательство невиновности

Нурмат Атабеков заявил, что для определения источника распространения коронавируса будут задействованы все возможности, в том числе эпидемиологические расследования и расследования других органов.

«Во время эпидемиологического расследования будет установлено подозрение, в каком месте произошло заражение. Затем эта гипотеза должна быть доказана», — отметил он.

Глава госинспекции напомнил, что за нарушение санитарного законодательства и правил борьбы с эпидемиями предусмотрена административная и уголовная ответственность. При этом он подчеркнул, что предъявлять обвинение в распространении заболевания субъектам предпринимательства — не основная цель.

«У предпринимателей есть возможность доказать, что у них не было условий для заражения. Во-первых, они должны полностью выполнять санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования. Это должны увидеть и удостовериться лица, которые занимаются надзором по соблюдению этих требований. Мы должны понимать одно: к каждому субъекту предпринимательства невозможно прикрепить по санитарному врачу или эпидемиологу. Поэтому мы рекомендовали бы каждому предпринимателю установить в своем учреждении камеру видеонаблюдения», — сказал Нурмат Атабеков.

Главный государственный санитарный инспектор еще раз отметил, что ни у одной организации нет желания обвинять предпринимателей в несоблюдении санитарно-гигиенических норм путем какого-либо давления или иным способом.

«Во время расследования можно будет через видеозаписи доказать, что санитарно-гигиенические нормы полностью соблюдаются. Главная цель в том, чтобы хозяйствующие субъекты сделали правильные выводы из разрешения на возобновление деятельности, подошли к работе с ответственностью», — сказал он.