С 15 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина (наряду с тем, что возобновлено с 15 мая, 1 июня и 5 июня), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.
В регионах с «зеленым» и «желтым» уровнем карантина возобновляется работа предприятий общественного питания. При этом нужно соблюдать следующие требования:
- не допускается проведение банкетов и другие публичный мероприятий;
- время работы — с 8:00 до 23:00;
- дистанция между столами должна составлять не менее 2 м;
- размещение клиентов за столом в количестве не более 4 человек (за исключением семьи в количестве не более 10 человек);
- персонал должен носить медицинские маски и перчатки;
- проводить чистку поверхности стола и других принадлежностей дезинфицирующими средствами после каждого клиента.
Отмечается, что будет утвержден временный порядок организации работы общепита и временный порядок санитарно-эпидемиологического надзора субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в условиях карантина. Следить за соблюдением карантинных требований и правил в возобновляемых сферах деятельности и хозяйствующих субъектов будет Государственная инспекция по санитарно-эпидемиологическому надзору.
С этой же даты в «зеленых» и «желтых» зонах разрешается работа дошкольных образовательных организаций (ДОО). При этом необходимо соблюдать следующие требования:
- занятия в ДОО в группах из не более 15 человек;
- регулярная дезинфекция зданий ДОО, оснащение их входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими ковриками;
- медицинские маски и перчатки для персонала и поддержание социальной дистанции;
- недопущение до занятий сотрудников и воспитателей с температурой тела +37 градусов и выше или с симптомами заболевания.
Работу в «зеленых» и «желтых» регионах также возобновят вещевые рынки. Здесь также требуется проводить регулярную дезинфекцию, оснащать входы и выходы рынков пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», носить маски и перчатки продавцам и покупателям, соблюдать социальную дистанцию, а также измерять температуры тела.
С 15 июня также разрешается движение автобусов между регионами. Перевозчики должны будут проводить дезинфекцию транспорта в пункте назначения, допускать в салон автобуса только пассажиров в медицинских масках, принять меры для обеспечения водителей масками и перчатками, которые нужно менять регулярно и своевременно.
Кроме того, квалификационные аттестаты медицинских и фармацевтических работников, срок действия которых истек в период карантина, продлены до 1 октября 2020 года.