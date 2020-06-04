С 15 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина (наряду с тем, что возобновлено с 15 мая, 1 июня и 5 июня), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

В регионах с «зеленым» и «желтым» уровнем карантина возобновляется работа предприятий общественного питания. При этом нужно соблюдать следующие требования:

не допускается проведение банкетов и другие публичный мероприятий;

время работы — с 8:00 до 23:00;

дистанция между столами должна составлять не менее 2 м;

размещение клиентов за столом в количестве не более 4 человек (за исключением семьи в количестве не более 10 человек);

персонал должен носить медицинские маски и перчатки;

проводить чистку поверхности стола и других принадлежностей дезинфицирующими средствами после каждого клиента.

Отмечается, что будет утвержден временный порядок организации работы общепита и временный порядок санитарно-эпидемиологического надзора субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в условиях карантина. Следить за соблюдением карантинных требований и правил в возобновляемых сферах деятельности и хозяйствующих субъектов будет Государственная инспекция по санитарно-эпидемиологическому надзору.

С этой же даты в «зеленых» и «желтых» зонах разрешается работа дошкольных образовательных организаций (ДОО). При этом необходимо соблюдать следующие требования:

занятия в ДОО в группах из не более 15 человек;

регулярная дезинфекция зданий ДОО, оснащение их входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими ковриками;

медицинские маски и перчатки для персонала и поддержание социальной дистанции;

недопущение до занятий сотрудников и воспитателей с температурой тела +37 градусов и выше или с симптомами заболевания.

Работу в «зеленых» и «желтых» регионах также возобновят вещевые рынки. Здесь также требуется проводить регулярную дезинфекцию, оснащать входы и выходы рынков пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», носить маски и перчатки продавцам и покупателям, соблюдать социальную дистанцию, а также измерять температуры тела.

С 15 июня также разрешается движение автобусов между регионами. Перевозчики должны будут проводить дезинфекцию транспорта в пункте назначения, допускать в салон автобуса только пассажиров в медицинских масках, принять меры для обеспечения водителей масками и перчатками, которые нужно менять регулярно и своевременно.

Кроме того, квалификационные аттестаты медицинских и фармацевтических работников, срок действия которых истек в период карантина, продлены до 1 октября 2020 года.