Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом действие трех уровней карантина («красный», «желтый» и «зеленый»), присваиваемых регионам Узбекистана, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль сохраняются до 1 августа (в последний раз карантинные ограничения продлевались до 15 июня).

При этом поручено усилить контроль за соблюдением требований по ношению лицевых масок и использованию антисептических средств в общественных местах, а также соблюдению принципа социального дистанцирования.

Комиссия постановила, что при выявлении случаев заражения коронавирусом на объектах субъектов предпринимательства, где разрешена деятельность в условиях карантина (строительство, пункты общепита, объекты оказания услуг и другие), вследствие несоблюдения санитарно-гигиенических требований расходы, связанные с помещением на карантин этих объектов и людей, покрываются этими субъектами предпринимательства.

Напомним, в «зеленых» и «желтых» зонах карантина с 15 июня разрешена деятельность вещевых рынков, кафе, ресторанов, частных детских садов, а также движение междугородных автобусов.