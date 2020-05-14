Денежная помощь от российского предпринимателя, основателя USM Holdings Алишера Усманова будет распределена в одинаковом размере между жителями Сырдарьинской области, которые пострадали от наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища. Об этом «Газете.uz» сообщили в фонде «Махалла».

Как сообщалось ранее, Алишер Усманов передал Узбекистану 10 млн долларов для помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнения. Он также выделил 5,202 млн долларов для помощи 5202 семьям, пострадавшим из-за наводнения в Туркестанской области Казахстана (по 1000 долларов на семью).

Выделенные Алишером Усмановым средства находятся на счету фонда «Махалля». Ожидается, что деньги будут перечислены на карточные счета, открытых для пострадавших в Народном банке, до празднования Рамазан хайита. Хокимият Сырдарьинской области составляет список пострадавших, которым откроют карты, сообщили в фонде.

Пострадавшие также получат денежную помощь от правительства Узбекистана. Ранее Министерству финансов было поручено перевести в бюджет Сырдарьи 100 млрд сумов для устранения последствий чрезвычайной ситуации, в том числе финансовой помощи пострадавшим.

В среду на совещании президент Шавкат Мирзиёев поблагодарил Алишера Усманова за помощь Узбекистану и Казахстану.

«Мы не забудем предпринимателей, которые вносят вклад в общенародное движение „Доброта и поддержка“. Предприниматели становятся соратниками в тяжелые времена», — отметил глава государства (цитата по Kun.uz).

Кроме того, президент дал отдельное поручение по срокам и качеству возводимых домов для населения.

«Не растягивайте строительство на год. Все пострадавшие люди в течение двух месяцев должны переехать в новые качественные дома, где можно высадить райхон (базилик — ред.) и фруктовые деревья», — заявил он.

Строительные работы в Сырдарьинской области должны начаться уже 14 мая. Сюда в ближайшее время намечен очередной визит Шавката Мирзиёева.