Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов передал 10 млн долларов для помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнения в Сырдарьинской области. Об этом говорится в его письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«Разделяя нынешние эпидемиологические трудности со своими братьями и сестрами на родной земле, где я провел свое детство и юность, я с особой болью узнал о трагедии, случившейся на Сардобинском водохранилище, и о тех испытаниях, которые наши люди встретили столь достойно и мужественно», — говорится в послании.

«Сам Всевышний привел меня на Родину в священный месяц Рамадан, когда мы должны проявлять особое милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи. Мы всегда стоим плечом к плечу и поддерживаем друг друга как в моменты радости, так и в периоды невзгод и трудностей. Я не могу оставаться равнодушным и безучастным к судьбе моего народа и передаю 10 миллионов долларов для помощи пострадавшим, восстановления и улучшения их жизни, скорейшей ликвидации последствий затопления», — отмечается в письме.

Алишер Усманов также перечислил 5,202 млн долларов для помощи 30,42 тысячи эвакуированным гражданам в результате наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана.

Как сообщила пресс-служба акима области, эти средства будут перечислены на 5202 счета семей пострадавших.

В апреле Алишер Усманов внес 20 млн долларов в Общественный фонд «Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик» («Милосердие и здоровье Узбекистана») для содействия стране в борьбе с коронавирусом.