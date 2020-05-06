Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая подписал распоряжение «О неотложных мерах по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на дамбе Сардобинского водохранилища, расположенного в Сырдарьинской области». Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства Lex.uz в среду.

Документом образована правительственная комиссия по ликвидации последствий наводнения во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Советник президента, министр по чрезвычайным ситуациям Турсинхан Худайбергенов, вице-премьер по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев и хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев назначены заместителями председателя комиссии. В состав комиссии также вошли генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, министр обороны Баходир Курбанов, министр строительства Батыр Закиров, министр финансов Тимур Ишметов, и. о. председателя компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов и другие. Первый заместитель премьер-министр Ачилбай Раматов в состав комиссии не вошел.

Перед комиссией поставлены следующие задачи:

оценить размер потери в отраслях экономики, в первую очередь, сельском хозяйстве, ущерб автодорожным и ирригационным системам, социальной сфере, жилищному фонду;

оказать практическую помощь гражданам, эвакуированным и пострадавшим от наводнения, организовать их временное проживание, обеспечить питанием, медицинской и психологической помощью и другими необходимыми условиями;

оперативно устранить последствия наводнения, восстановить работу социально-экономических, инженерных и транспортных коммуникаций, сельскохозяйственной и ирригационной инфраструктуры и других жизненно важных объектов и систем, жилищно-коммунального хозяйства;

определить объем строительных материалов, необходимых для строительно-восстановительных работ, и обеспечить их доставку с разных производственных предприятий в стране;

принять меры по компенсации потерь в сельском хозяйстве, ущерба пахотным землям, восстановлению ирригационных и мелиоративных сетей;

в ближайшие дни тщательно изучить уничтоженные посевные площади, организовать посев других видов сельскохозяйственной продукции в кратчайшие сроки, определить необходимые меры по восстановлению поврежденных сельскохозяйственных объектов;

провести комплексное и всестороннее изучение причин прорыва дамбы Сардобинского водохранилища и разработать практические предложения по предотвращению подобных случаев в стране в будущем;

принять конкретные меры по совершенствованию системы непрерывного мониторинга физической безопасности, прочности и целостности гидротехнических сооружений, расположенных в других регионах страны, организовать своевременные контрольно-профилактические меры, усовершенствовать систему оповещения граждан, проживающих в районах и населенных пунктах, прилегающих к водохранилищам и плотинам;

создать эффективные алгоритмы и механизмы взаимодействия министерств и ведомств, правоохранительных органов и экстренных служб, органов местного самоуправления и руководящих органов, общественных организаций при возможных наводнениях из водохранилищ и плотин.

Распоряжением поручено обеспечить суточное дежурство руководителей органов управления и секторов в подтопленных районах.

Министерству финансов поручено перевести в бюджет Сырдарьинской области 100 млрд сумов для устранения последствий чрезвычайной ситуации, в том числе финансовой помощи пострадавшим и их семьям. При необходимости сумма может быть увеличена.

Министерство строительства совместно с хокимиятом Сырдарьинской области в течение двух недель должно провести конкурс среди квалифицированных подрядчиков и заключить договор с победителями на строительство многоэтажного жилья.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-служба хокимията Сырдарьинской области, в 2020—2021 годах в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах планируется возведение 50 многоэтажных домов.

Хокимият должен составить список граждан, чьим домам нанесен серьезный ущерб наводнением, и выделить им на безвозмездной основе квартиры в новых многоэтажных домах, которые построят за счет государственного бюджета и других источников финансирования, включая целевые государственные фонды и кредиты международных финансовых институтов на поддержку бюджета.

Министерствам водного хозяйства и строительства поручено разработать план действий по восстановлению Сардобинского водохранилища, предотвращению утечки воды через плотину и реконструкции разрушенной части водохранилища.