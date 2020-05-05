По состоянию на 23:00 5 мая число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане увеличилось на 3 и составило 2207, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За день Минздрав сообщил всего о 18 случаях COVID-19 (днем ранее — 40).

Во вторник были выписаны из больницы и отправлены на реабилитацию 96 пациентов, число выздоровевших достигло 1501 человека. Десять 10 человек умерли.

С 28 апреля — за неделю — в Ташкенте прибавилось 60 новых случаев COVID-19, в Бухарской области — 40, Хорезмской области — 10, Наманганской области — 36, Андижанской области — 11, Ферганской области — 20, Самаркандской области — 77, Каракалпакстане — 5, Сурхандарьинской области — 4, Сырдарьинской области — 5.

В Кашкадарьинской, Джизакской и Навоийской областях новых случаев не выявлено. Кроме того, в этих регионах выздоровели все пациенты с коронавирусом, находившиеся в медучреждениях.