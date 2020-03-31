Из 158 зарегистрированных пациентов с коронавирусом в Узбекистане, как уже сообщалось раньше, 92 человека (включая семерых выздоровевших и одного погибшего), были приняты в клинике Научно-исследовательного института вирусологии в Ташкенте. Остальные 66 (один из них умер) направлены в больницы разных регионов страны.

Как позже сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, в Ферганской областной инфекционной больнице находятся 26 пациентов, из которых 9 жителей Ферганской, 4 — Андижанской, 1 — Джизакской, 3 — Самаркандской, 2 — Ташкентской областей, а также 7 жителей Ташкента. Из них 17 человек, заразившихся инфекцией, прибыли одним чартерным рейсом 25 марта из Турции. Они были помещены в стационарный карантин, а после подтверждения заболевания — в клинику.

В Наманганской области зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Из них 13 заразились от двух пациентов, которые вернулись из Турции 12 и 13 марта. Сейчас они проходят лечение в специализированной больнице. Как мы сообщали ранее, 72-летняя женщина с коронавирусом скончалась в Намангане.

Восемь случаев выявлено в Андижанской области — все они жители региона. Еще двое андижанцев с коронавирусом находятся в Бухарской, четверо — в Ферганской областях.

В Хорезмской области инфекция подтверждена у одного пациента. При этом в областной инфекционной больнице лечение получают еще пять человек, из них два представителя Сурхандарьинской области, а также по одному жителю из Каракалпакстана, Бухарской и Ферганской области.

Восемь человек с COVID-19 находятся в Бухарской областной инфекционной больнице. Из них по два жителя Андижанской и Самаркандской области, а также представители Каракалпакстана, Сурхандарьинской области и Ташкента. Четверо из них прибыли в Бухару чартерным рейсом из Стамбула 22 марта, а еще четверо — из Москвы 24 марта.

Коронавирус также выявлен у трех жителей Кашкадарьинской области. Один из них заразился от пациента и был размещен в областную инфекционную больницу. Еще двое — жители Шахрисабзского и Яккабагского районов — прибыли из Москвы 21 и 28 марта. Они находятся в НИИ вирусологии в Ташкенте.

Два жителя Навоийской области (мать и ребенок), у которых выявлен COVID-19, были в контакте со скончавшимся 28 марта пациентом. Они размещены в областную инфекционную клинику.