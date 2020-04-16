Прогноз по дефициту государственного бюджета Узбекистана в 2020 году может быть увеличен с 2,7% до 4,7% валового внутреннего продукта. Об этом в среду на онлайн-брифинге сообщил министр финансов Тимур Ишметов.

По его словам, кризис, снижение экономической активности и цен на сырьевые ресурсы (нефть, газ, медь и другие) оказывает большую нагрузку и негативное влияние на государственные бюджеты стран мира, включая Узбекистан.

«Основная задача Министерства финансов — своевременное финансирование всех мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса. Создание Антикризисного фонда [в 10 трлн сумов] в определенной степени помогло привести в порядок текущие расходы бюджета», — отметил глава Минфина.

Поступления в Антикризисный фонд составили 1,596 трлн сумов (157,7 млн долларов), расходы — 756 млрд сумов (74,7 млн долларов). Большая часть средств была направлена на строительство больниц и их оснащение, сказал он.

При этом, отметил Тимур Ишметов, еще до объявления в мире пандемии коронавируса в Узбекистане была создана специальная комиссия, которая провела подготовительные работы с учетом тесных экономических связей страны с Китаем. В первом квартале — до создания Антикризисного фонда — было выделено 100 млрд сумов на лекарства, тесты для определения COVID-19, защитные средства и другие.

Еще одна важная задача — выплата зарплат работникам бюджетных организаций, сказал министр.

Во втором квартале в приоритете у Минфина будет обеспечение стабильности бюджета.

«Годовой бюджетный дефицит с учетом сезонных факторов формируется именно во втором квартале. В первом, третьем и четвертом кварталах бюджет выходит с профицитом. Второй квартал — самый тяжелый. Борьба с пандемией коронавируса также в основном пришлась на второй квартал. Это, естественно, приведет к еще большим трудностям в вопросе бюджета, в частности, есть вероятность снижения доходов и роста расходов», — предупредил Тимур Ишметов.

В этой связи стоит задача «сбалансировать» бюджет. «Подготовлены и внесены в правительство предложения по переводу некоторых расходов, которые сейчас не так важны для жизни, в следующие кварталы, а также сокращению некоторых из них», — сообщил он.

Позже в этот же день стало известно, что президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об оптимизации бюджетных расходов в период коронавирусной пандемии и глобального кризиса.

Глава Минфина также отметил, что через ослабление карантинных мер в отраслях, где это возможно, планируется активизировать эти сферы и обеспечить приток дополнительных доходов в бюджет.

Бюджетный дефицит в 2020 году прогнозировался на уровне 2,7%, но с учетом текущей ситуации этот показатель может вырасти на 2 п. п, сообщил министр. Ранее вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщил, что рост ВВП Узбекистана в первом квартале прогнозируется на уровне 4,1−4,4%, в то время как экспорт снизился на 11%, а импорт — на 10%.

«Мы не считаем, что это приведет к негативным последствиям для Узбекистана. В следующем году мы достигнем положительных макроэкономических показателей. Еще раз скажу, что сейчас, как бы ни было трудно, основная задача правительства — уберечь людей от заболевания, задействовать для этого все необходимые средства, а уже потом заниматься макроэкономическими показателями. То есть, если поставить на весы расходы по сохранению жизни людей и экономические показатели, то, в первую очередь, мы выберем обеспечение этих расходов, а потом — показатели», — подчеркнул Тимур Ишметов.

По его словам, в будущем бюджетный дефицит может возрасти, но «по этому поводу не нужно волноваться — у Узбекистана есть достаточные фискальные буферы». При необходимости Узбекистан может привлечь «дешевые» кредитные средства у международных финансовых институтов.

Напомним, Всемирный банк ожидает снижение роста экономики Узбекистана с 5,6% по итогам 2019 года до 1,6% в 2020 году, Международный валютный фонд — до 1,8%, а Азиатский банк развития — до 4,7%.