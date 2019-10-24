Президент Узбекистана указом от 23 октября утвердил Стратегию развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы.

Приоритетными направлениями реализации стратегии определены, в частности, разработка и реализация государственной политики по продовольственной безопасности, включающей обеспечение пищевой безопасности и улучшение потребительского рациона, производство продовольственной продукции в требуемом количестве.

Для создания благоприятного агробизнес-климата и цепочки добавленной стоимости предусмотрено внедрение рыночных принципов при закупке и реализации сельхозпродукции, развитие инфраструктуры контроля качества, стимулирование экспорта, производство конкурентоспособных на международных рынках агротоваров с высокой добавленной стоимостью.

Согласно стратегии, роль государства в агросекторе будет постепенно уменьшаться. В то же время намечено повышать инвестиционную привлекательность отрасли с увеличением потока частного капитала для модернизации, диверсификации и поддержки стабильного роста агропродовольственного сектора.

Будет улучшена система рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, реализованы программы развития сельских регионов. Документ делает акцент на развитие науки, образования, системы информационных и консультационных услуг для сельского хозяйства.

Стратегией предусмотрено повышение эффективности и поэтапное перераспределение государственных расходов — будут разработаны отраслевые программы, направленные на повышение производительности труда в фермерских хозяйствах, улучшение качества продукции и создание высокой добавленной стоимости.

Запланировано и создание прозрачной системы отраслевой статистики, предусматривающей внедрение достоверных методов сбора, анализа и распространения статданных с применением цифровых технологий.

Указом утвержден состав координационного совета по реализации стратегии, рабочим органом которого определено Министерство сельского хозяйства, а главой — премьер-министр Узбекистана.

Совету поручено организовать полноценное, своевременное и качественное исполнение стратегии, а также проводить постоянный мониторинг за достижением установленных индикаторов.

Кроме того, в месячный срок будут сформированы по каждому основному направлению стратегии постоянно действующие рабочие группы, включающие, в том числе, зарубежных экспертов.

Ежегодно до 1 декабря будет вноситься на утверждение в Администрацию президента Узбекистана проект постановления президента с программой мер по реализации стратегии на следующий год;

Указом Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения, созданное в 2018 году, передается в состав Министерства сельского хозяйства с сохранением имеющихся инвестиционных проектов, групп по реализации проектов, а также прав, обязательств и договоров.

Разработку стратегии анонсировала в сентябре пресс-служба президента Узбекистана. Ожидалось, что документ включит полное обновление законодательства для обеспечения прозрачности системы выделения земли, ее неприкосновенности и гарантированной защиты земельных прав, полную инвентаризацию земель до 2022 года, повышение экспортного потенциала сектора, внедрение системы сертификации продукции по мировым стандартам, цифровых и водосберегающих технологий и полное завершение до конца 2020 года работ по космическому зондированию земель.

В процессе народного обсуждения стратегии о ее актуальности и целевых показателях подробно рассказывал министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев. Документ поддержал и Всемирный банк — координатор сельскохозяйственной программы ВБ в Центральной Азии Сергий Зоря писал для «Газеты.uz», что если стратегию примут в обсуждаемой версии, то во главе угла наконец окажутся интересы фермера, а не государства. О планируемой агрореформе также высказывались специалист Минсельхоза Мансуржон Расулев и руководитель агрофирмы Mevali Group Мансур Рахимов.