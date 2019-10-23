Согласно данным общенационального исследования по питанию, 25,2% женщин репродуктивного возраста (15−49 лет) в Узбекистане имеют избыточный вес, 15,5% женщин страдают ожирением. Исследование проведено в 2017 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Узбекистана.

Результаты исследования были представлены 23 октября. Сбор данных на региональном уровне был осуществлен впервые.

В ходе исследования было опрошено 3874 домохозяйства во всех регионах страны. В опросе участвовало 2277 матерей/опекунов детей, 251 беременная женщина и 2269 женщин репродуктивного возраста (ЖРВ).

Согласно результатам исследования, 533 тысячи, или 15% детей младше 5 лет страдают анемией. Показатель анемии среди ЖРВ составил 20,3%, а среди беременных женщин 32,7%.

Задержка роста выявлена у 8,7% детей. В 1996 году этот показатель составлял 39,5%, что говорит о снижении на 78% к 2017 году. Самый низкий показатель задержки роста наблюдается в Ташкенте (2,7%), а самый высокий — в Сырдарьинской области (15,1%). Высокие показатели задержки роста среди детей младшего возраста также наблюдаются в Андижане, Джизаке, Кашкадарье, Намангане, Сурхандарье, Сырдарье и Фергане. Узбекистан ставит перед собой цель снизить количество детей с задержкой роста на 40% к 2025 году.

Нарушения роста могут быть вызваны плохим питанием, повторными инфекциями или недостаточной психосоциальной стимуляцией. Нарушения роста и развития могут спровоцировать низкую познавательную и образовательную способность, низкий доход в зрелом возрасте, потерю производительности. Дети с избыточным весом с большей вероятностью склонны к хроническим и неинфекционным заболеваниям во взрослой жизни.

Истощение наблюдается у 1,9% детей младше 5 лет. Доля детей с низким весом составила 2,6%, а избыточный вес наблюдается у 4,6% детей. Избыточный вес может привести к развитию таких заболеваний, как диабет II типа, бесплодие и сердечные заболевания в более взрослом возрасте.

Сейчас 50,7% детей в стране находятся исключительно на грудном вскармливании в первые полгода жизни. Около 90% детей получают грудное молоко до одного года и около 40% — до двух лет.

Исследование показало, что 52,9% младенцев получают прикорм в возрасте 6−8 месяцев. Лишь треть детей в возрасте 6−23 месяцев получают питание с минимальным разнообразием рациона, то есть с содержанием не менее четырех различных групп еды. При этом только 6% детей получают минимальный рацион, необходимый для оптимального роста и развития.

Это говорит о необходимости просвещения матерей о правильном прикорме младенцев, отметила директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии Дилором Ахмедова.

Почти каждый седьмой ребенок в стране (15,6%) страдает анемией, среди которых 1% страдает тяжелой формой анемии. Около 75% случаев анемии связаны с дефицитом железа. Это тревожно высокий уровень дефицита железа, говорится в отчете. Дефицит железа может стать причиной задержки когнитивного развития детей. Самые высокие показатели анемии среди детей до 5 лет наблюдаются в Бухарской области (23%), самые низкие в Наманганской области — 8,7%.

Среди девочек 15−19 лет 10,7% имеют избыточный вес или ожирение. Недостаточный вес наблюдается у 11,9% девочек-подростков.

Доля женщин репродуктивного возраста (ЖРВ) в возрасте 15−49 лет с недостаточным весом составляет лишь 6,3%. При этом более 40% женщин имеют избыточный вес или ожирение. 20% женщин страдает анемией, у 44,6% женщин дефицит фолата, у 19,1% — дефицит витамина В12.

В ходе опроса более 90% респондентов заявили, что они использовали йодированную соль, и этикетки на 80% упаковок подтвердили это. Однако анализ показал, что только 40% образцов содержали достаточное количество йода, что говорит о недостаточном поступлении йода в организм беременных женщин по всей республике.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн отметил, что исследование предоставило данные для составления политики государства в области питания населения. Отчет говорит о приверженности государства решить проблему питания в стране. Чтобы бороться с последствиями недостаточного и неправильного питания, необходимо уделить особое внимание питанию детей и подростков.

«Требуется многосекторальное сотрудничество, чтобы сделать питание детей приоритетным в системах здравоохранения, сельского хозяйства, водоснабжения и санитарии, образования и социальной защиты», — сказал Саша Грауманн.

«30 лет назад, говоря о недоедании, показывали фотографии истощенных детей. Сегодня мы говорим о недостаточности элементов для умственного и физического развития детей. Иногда неправильная еда приводит к ожирению. Например, самая дешевая еда на рынке — это фастфуд. Она содержит много жиров, сахара и соли. При этом здоровая еда дороже», — сказал региональный советник ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Амирхосейн Ярпарвар.

Он подчеркнул, что глобальные меры по решению проблемы развития роста не находятся на нужном уровне. А тенденция избыточного веса в будущем будем расти. Для решения проблемы скрытого голода (недостаток йода и анемия) необходимы политические решения.

Амирхосейн Ярпарвар добавил, что в Центральной Азии и Европе наблюдается самый быстрый рост ожирения среди детей до 5 лет. Согласно статистике, с 2000 по 2018 год показатель ожирения в мире вырос на 0,4 единицы, тогда как в Центральной Азии и Европе — на 6,6.

Чтобы снизить показатели избыточного веса среди детей и повысить качество их питания, необходимо обеспечить исключительно грудное вскармливание младенцев в первые полгода жизни, отметил Амирхосейн Ярпарвар. Важной мерой является регулирование рекламы нездоровой еды, фортификация муки и совместные усилия всех заинтересованных в улучшении питания ведомств.

Эффективным инструментом борьбы с недостаточным питанием может стать повышенный налог на сахар и импорт премикса для обогащения муки, говорилось на мероприятии. Необходимо также поддерживать сельскохозяйственные инициативы по увеличению биологического разнообразия сельскохозяйственных культур, проводить разъяснительную работу среди населения и продвигать идеи здорового образа жизни с уровня детских садов и школ.

Глобализация, урбанизация, несправедливость, гуманитарные кризисы и ущерб, наносимый воде, воздуху и почве, ухудшают перспективы в области питания для миллионов детей особенно из бедных семей. В 2018 году ЮНИСЕФ и его партнеры оказали помощь в лечении более 3,4 миллиона детей с тяжелой недостаточностью питания в условиях гуманитарных кризисов.

В целях улучшения питания детей необходимо обеспечить недорогой и полноценный рацион питания всех детей на постоянной основе.