Президент Шавкат Мирзиёев 6 сентября провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития сельского хозяйства в 2020—2030 годы, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании говорилось, что Узбекистан обладает огромным потенциалом в аграрной сфере, однако на протяжении длительного времени в этой сфере отсутствовали рыночный подход и материальная заинтересованность, не привлекались средства и научные инновации. Земля «переутомилась», снизилась плодородность почвы.

В рамках первого этапа реформ агросектора было начато внедрение рыночных механизмов, новых технологий и инноваций, водосберегающих технологий, дан старт масштабной рекультивации деградировавших земель. Реформы в секторе должны быть выведены на новый уровень, поручил Шавкат Мирзиёев.

«С этой целью разрабатывается стратегия развития сельского хозяйства на 2020−2030 годы, которая призвана стать основной точкой роста, драйвером экономики. Будут созданы тысячи новых рабочих мест, увеличатся доходы людей», — отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Основные направления стратегии

1. Полное обновление законодательства для обеспечения прозрачности системы выделения земли, ее неприкосновенности, гарантированной защиты земельных прав, ввода в юридический оборот понятия ответственного отношения к земле.

2. Ведение точного учета сельскохозяйственных земель и усовершенствование их использование. Госкомземгеодезкадастру поручено завершить до конца 2021 года инвентаризацию земель в стране и создать единую электронную базу.

3. Повышение эффективности и ведение учета водопользования, внедрение водосберегающих технологий на 200 тысячах га площадей каждый год. Сегодня до полей доходит лишь 60% воды, направляемой на орошение посевных культур, остальное теряется в ирригационных системах и в процессе орошения.

4. Бюджетные средства в первую очередь должны направляться на повышение плодородности земель, внедрение водосберегающих технологий и развитие науки.

5. Повышение экспортного потенциала сектора и увеличение объемов заготовки продукции с добавленной стоимостью. В Узбекистане на 1 га земли выращивается продукция на 300 долларов, в Турции — на 2000, в Египте — на 8000, в Израиле — 12 тысяч долларов. Экспорт к 2030 году планируется повысить до 20 млрд долларов с 2,3 млрд долларов в 2018 году.

6. Внедрение системы сертификации продукции по стандартам Европейского союза, стран Восточной Азии и арабского мира. Первоочередное внимание будет уделено селекции сортов фруктовых деревьев.

7. Повышение эффективности использования приусадебных земель, внедрение логистики и кооперации на местах на основе принципа «одна махалля — один продукт», объединение малых производителей в кооперативы, обеспечение единообразия продукции.

8. Расширение ассортимента услуг в сфере доставки минеральных удобрений, техники и других на основе государственно-частного партнерства и организации частных предприятий.

9. Полное завершение до конца 2020 года начатых в этом году работ по космическому зондированию, что позволит дать достоверную оценку реального состояния земель и посевов

10. Совершенствование системы ведения сельскохозяйственной статистики, внедрение цифровых технологий во все процессы от размещения культур до реализации готовой продукции.

11. Подготовка квалифицированных кадров и развитие аграрной науки. Семь профильных вузов ежегодно заканчивают более 3000 молодых людей, но в регионах не хватает кадров. Отсутствует интеграция науки, образования и производства.