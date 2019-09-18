Проект Стратегии развития сельского хозяйства на 2020−2030 годы опубликован для общественного обсуждения. Документ подразумевает предоставление земель сельскохозяйственного назначения через аукцион, а прекращение договора аренды исключительно через суд, отказ от государственного заказа на зерно и хлопок, внедрение государственно-частного партнерства (ГЧП) в агропромышленный сектор и развитие науки.

Министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев на встрече с журналистами 14 сентября рассказал о важнейших пунктах документа и фундаментальных изменениях, с которых необходимо начать реформу сельского хозяйства.

Приоритеты стратегии

В разработке проекта стратегии участвовали международные и национальные эксперты. Они изучали проблемы фермеров и других субъектов сельского хозяйства и анализировали цепочку госуправления сельского хозяйства. Стратегия указывает на текущие проблемы и механизмы их решения. Для ее реализации планируется принять десятки нормативных актов.

Документ отдает приоритет обеспечению продовольственной безопасности и рациональному использованию природных ресурсов, созданию благоприятного климата для бизнеса, снижению роли государства и повышению инвестиционной привлекательности, развитию современных систем государственного управления, науки, образования, сельской местности и разработке надежной системы статистики.

Фото: Шоназар Кориев / УзА

Согласно стратегии, к 2030 году планируется увеличить:

экспорт агропродовольственной продукции до 20 млрд долларов в год (2,3 млрд долларов на 2018 год);

производительность труда в сельском хозяйстве до 8000 долларов в год (3900 долларов) на сельскохозяйственного работника;

число занятых в пищевой и легкой промышленности до 20% (6%);

объем переработанной продукции в экспорте до 40% (25%);

расходы госбюджета на исследования в сельском хозяйстве до 1% ВВП (0,2%);

охват водосберегающими технологиями до 40% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения (5%);

площадь земель под выращивание кормовых культур до 15% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения (7%).

Кроме того, стратегия подразумевает снижение площади земель с высоким показателем засоленности до 37% (45% на 2018 год) и ликвидацию нехватки продовольствия.

«Чтобы достичь этих изменений, нужно реформировать госуправление в сельском хозяйстве, а именно контроль над размещением, производством и реализацией продукции сельхозназначения, и права на землю фермеров, кластеров и других субъектов. Пока мы не решим контроль государства над сельским хозяйством и права на землю, мы не сможем ничего достичь в этой стратегии», — сказал Жамшид Ходжаев.

Права на земли сельскохозяйственного назначения

Согласно проекту стратегии, земли сельскохозяйственного назначения останутся в государственной собственности. Но полномочия хокимов по предоставлению и изъятию земель сельскохозяйственного назначения будут прекращены. В 2020 году планируется внедрить порядок предоставления земельных участков субъектам сельского хозяйства, в том числе и иностранным компаниям на конкурсной основе и через онлайн-аукционы.

Фото: Мукимжон Кадыров / УзА

При этом прекращение договора аренды землепользования станет возможно только на основании решения суда и определения международно принятых стандартов лишения сельскохозяйственных земель.

По словам министра, во многих странах договор аренды прекращается вследствие экологического разрушения земель сельскохозяйственного назначения и их использования не по назначению.

«Это принципиально, чтобы местный и иностранный инвестор чувствовал, что его деньги не застрянут и не уйдут в воздух. Это фундаментальные изменения», — отметил он.

Ожидается, что реформа повысит объем инвестиций в развитие сельского хозяйства и улучшение качества земель сельскохозяйственного назначения.

«Сейчас у фермеров и кластеров нет уверенности в том, что они будут владеть этими землями в долгосрочной перспективе. Согласно нашему анализу, около 7000 фермеров владеют землей в среднем полтора года. Это значит, что у них нет чувства собственности на эту землю… Мы в первую очередь хотим, чтобы эти земли были честно и правильно распределены или переданы в долгосрочную аренду», — отметил Жамшид Ходжаев.

В 2021 году планируется внедрение механизма «первого отказа», согласно которому земельные участки сначала будут предложены соседним землевладельцам, и только в случае их отказа участки будут выставлены для других землевладельцев.

В 2022 году предлагается внедрение механизма субаренды и передачи права аренды. В результате ожидаемый рост общего количества арендаторов и субарендаторов составит 20%.

Жамшид Ходжаев заявил, что на сером рынке учитывается стоимость сельскохозяйственных земель в зависимости от ее качества и наличия инфраструктуры. Однако это не отражено документально, что становится проблемой для фермеров и кластеров.

Поэтому в 2023 году планируется пересмотреть системы определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения и системы налогообложения, создать вторичный рынок сельскохозяйственных земель и использовать права долгосрочной аренды в качестве залога, что повысит рынок капитализации сельскохозяйственных земель.

Система государственных закупок

На сегодняшний день государство решает за фермера, что он должен выращивать, какую и в каком количестве покупать технику, удобрения и семена, отметил министр сельского хозяйства. Для этого государство мобилизует 9 трлн сумов в долг через Фонд поддержки сельского хозяйства в государственный «Агробанк». Средства передаются фермерам, чьи земли распределяются по 12 направлениям.

Проект стратегии подразумевает демонополизацию сектора пшеницы и хлопка. Для этого недостаточно передавать земли кластерам и кооперациям. Необходимо кардинально изменить механизм администрирования хлопка и пшеницы.

Фото: Мукимжон Кадыров / УзА

«Первое поручение президента при назначении меня министром было не гоняться за хлопком и пшеницей, а разработать стратегию, которая реформирует систему сельского хозяйства с экономической и рыночной точек зрения», — сказал Жамшид Ходжаев.

Сейчас переработкой, хранением и реализацией зерна и хлопка занимаются госструктуры. Компании «Уздонмахсулот» и «Узпахтасаноат» диктуют политику своего направления и сами эту политику исполняют. Стратегия подразумевает, что эти предприятия будут приватизированы, а в 2021 году государство откажется от закупки хлопка и пшеницы.

Проект стратегии предполагает переход государства на интервенционный механизм на рынке пшеницы. Фонд интервенции планируется создать уже в 2020 году. Средства фонда будут размещаться в коммерческих банках на основе заявок.

Закупка пшеницы будет осуществляться государством исключительно для поддержания интервенционного фонда. Причем, это может быть как национальное зерно, так и импортное, приобретаемое государством по рыночным ценам. Государство будет вмешиваться в ценообразование зерна только при высоких колебаниях. Все остальное ценообразование зерна будет происходить в соответствии с принципами рынка и конъюнктурой на рынке. Механизм интервенции будет дорабатываться с условием разных аспектов.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Для выращивания и переработки хлопка в Узбекистане есть вся инфраструктура и производительные мощности, уверен Жамшид Ходжаев. Но, согласно проекту стратегии, фермеры будут выращивать хлопок в соответствии с заказом частного сектора. Предприятия сами будут устанавливать стоимость, набирать рабочую силу и конкурировать с другими производителями.

«В отношении хлопка мы хотим произвести трансформацию без шоковых последствий, но требовательно и в короткий срок», — добавил министр сельского хозяйства.

Ценообразование для всех культур будет переведено на рыночные механизмы в 2021 году. А в 2022 году планируется реформировать принципы финансирования Фонда государственной поддержки сельского хозяйства. Для формирования и реализации целевых программ поддержки развития субсекторов сельского хозяйства и развития сельской местности Фонд будет передан Министерству сельского хозяйства.

В соответствии с проектом стратегией, в 2023 году планируется внедрение свободного размещения всех сельскохозяйственных культур. Ожидается, что это сократит расходы и потери фонда, ежегодный прирост добавленной стоимости в сельском хозяйстве составит 4%.

Водные ресурсы

Около 85% водных ресурсов страны используются для нужд сельского хозяйства. По крайней мере 30% воды не доходит до полива из-за испарения и других факторов. Только на 5% орошаемых земель используется водоэффективная системы. По словам Жамшида Ходжаева, сельское хозяйство в Узбекистане получает 3% от ВВП, когда в других странах этот показатель составляет 1%.

«Около 70% расходов на сельское хозяйство идет в ирригационную систему. Что внутри расходов на ирригационную систему? 70−80% ирригационных расходов — это электроэнергия», — сказал министр.

Жамшид Ходжаев заявил, что Концепция развития водного хозяйства на 2020−2030 годы будет принята до конца этого года, а в следующем будет разработана Стратегия управления водными ресурсами и ирригационным сектором. Кроме того, планируется внедрение Единой государственной статистической отчетности потребителей подземных вод.

В 2020 году начнется внедрение технологий вертикальной и подземной мелиорации и системы мониторинга степени засоления почвы. Планируется создать механизмы поддержки отечественных производителей и покупателей водосберегающих технологий.

Важнейшим изменением в системе водных ресурсов министр сельского хозяйства назвал проекты государственно-частного партнерства в ирригации и мелиорации с частичной передачей ирригационной инфраструктуры кластерам, кооперативам и другим субъектам. «Частники» будут инвестировать в восстановление ирригационной инфраструктуры, что сократит операционные расходы госбюджета и потерю воды.

Фото: Сирожиддин Аслонов / УзА

«Ни у какого аграрного государства не хватит бюджетных средств для модернизации ирригационной системы. Сейчас госрасходы идут на текущие проблемы, а на модернизацию средств не хватает. Этот бизнес должен быть доступным и оправданным для частного сектора. Если сельхозпроизводители хотят установить насосы и совершенствовать ирригационную систему, мы должны им дать такую возможность», — сказал Жамшид Ходжаев.

Образование и наука

«Без обучения фермеров, изменения функционала министерства сельского хозяйства и сектора агропромышленного комплекса, без увеличения расходов бюджета на образование и научно-исследовательские центры мы не сможем [реализовать стратегию]», — считает Жамшид Ходжаев.

На начальном этапе реализации стратегии планируется реформировать деятельность Центра семеноводства и Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольствия.

В 2020 году планируется создать Координационный совет по исследованиям в сфере сельского хозяйства, модернизировать три научно-исследовательских института в области сельского хозяйства и увеличить расходы на систему образования и научно-исследовательскую деятельность.

В 2021 году планируется создать национальный генный банк по международным стандартам. Согласно проекту стратегии, в 2022 году система образования и научно-исследовательских институтов (НИИ) в агрообласти будет реформирована с помощью внедрения ГЧП и оптимизации государственных вузов и НИИ.

Цифровизация сельского хозяйства

По словам Жамшида Ходжаева, реформа сельского хозяйства невозможна без использования информационных и инновационных технологий. Согласно проекту стратегии, еще до 2025 года сбор, анализ и хранение данных будут осуществляться с помощью информационных технологий, будет проведена сельскохозяйственная перепись. В 2025 году будет внедрена система обязательной идентификации и мониторинга движения и отслеживания животных.

Кроме того, по словам главы Минсельхоза, разрабатывается система спутникового зондирования, которая будет запущена в следующем году. С ее помощью можно будет узнать состав почвы, выбрать наиболее подходящую культуру и подобрать нужные удобрения.

Обсуждаемая версия стратегии предполагает развитие сельской местности за счет предприятия, специфически предназначенных для нее.

Проект стратегии также подразумевает развитие животноводства. Однако, по словам Жамшида Ходжаева, для привлечения инвестиций в животноводство необходимы фундаментальные гарантии на владение землей для выращивания кормовых культур.

Фото: Мукимжон Кадыров / УзА

«Увеличение экспорта, развитие животноводства и рыболовства лежат через фундаментальные изменения необходимые в секторе сельского хозяйства. Мы привыкли 30 лет работать в одном режиме. Но без этой реформы пользования землей мы не сможем побороть коррупцию, развивать инновации, увеличить производительность в сельском хозяйстве в два раза. Без перехода на рыночный механизм мы не сможем изменить структуру расходов бюджета», — подытожил министр сельского хозяйства.