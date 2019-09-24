На этой неделе завершается общественное обсуждение проекта Стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы. Этот документ содержит ряд революционных положений, реализация которых коренным образом изменит характер ключевой отрасли экономики страны. Ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства, координатор сельскохозяйственной программы Всемирного банка в Центральной Азии Сергий Зоря даёт свои комментарии к проекту стратегии.

Сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность имеют огромное значение для экономики и благополучия населения Узбекистана. На долю сельского хозяйства приходится более трети валового внутреннего продукта страны. В отрасли занято свыше 3,5 миллиона человек, а продажи сельхозпродукции за рубеж приносят Узбекистану до 25% совокупных экспортных доходов. Агропродовольственная отрасль также является экономической основой многих сел и малых городов по всей стране, так как кроме сельского хозяйства там мало альтернативных источников заработка.

Узбекистан известен иностранцам благодаря своим древним городам вдоль маршрутов Великого шёлкового пути и, конечно же, благодаря хлопку и плодоовощной продукции. Поэтому ожидается, что дальнейшее развитие агропродовольственной отрасли принесёт стране большую экономическую выгоду в будущем.

Год назад, когда я только переехал в Ташкент в рамках моей новой работы, я отметил большой потенциал сельского хозяйства, о котором говорили и мои коллеги во Всемирном банке, и представители правительства. Однако меня смущало отсутствие чёткого плана со стратегическим видением того, как данная отрасль будет развиваться в ближайшие годы. Было очевидно, что для управления сельским хозяйством используются устаревшие методы, которые не работают в современных рыночных условиях.

Наличие чёткого плана для развития сельского хозяйства (и любой другой отрасли) является важным элементом для её средне- и долгосрочного развития. Я знал это по своему пятнадцатилетнему опыту работы во Всемирном банке в более чем 25 странах, включая последние 5 лет, проведённые в динамично растущих экономиках Восточной Азии. Именно в этой части мира я воочию убедился, что когда у страны есть долгосрочный, основанный на фактических данных стратегический план, то можно достаточно скоро увидеть позитивные результаты в агропромышленном секторе.

Вьетнам — одна из стран, где я имел возможность работать ранее, — смог с помощью Плана реструктуризации сельского хозяйства перейти от натурального сельского хозяйства, ориентированного только на внутренний рынок и производство риса, к рыночному и диверсифицированному сельскому хозяйству, заточенному на экспорт сельхозпродукции.

Так, за период с 2010 по 2018 годы вьетнамский экспорт агропродовольственных товаров увеличился более чем в 2 раза — с 17 до 40 млрд долларов США. Этих результатов удалось достичь благодаря выращиванию сельхозпродукции на 6,5 млн га земли. Для сравнения, в Узбекистане, где площадь сельхозугодий также составляет значительные 4 млн га, экспорт агропромышленной продукции в 2018 году не превысил 2,5 млрд долларов США.

Проект Стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы, представленный Министерством сельского хозяйства на общественное обсуждение 13 сентября, создаёт реальные возможности для начала серьёзных преобразований в агропродовольственном секторе страны, экономика которой исторически зависела от продуктивности данной отрасли.

Стратегию можно смело назвать «трансформационной». При изучении данного документа становится очевидным, что он разработан на основе анализа реального состояния сельского хозяйства страны, требующего незамедлительных мер по исправлению ситуации. В нём присутствует чёткое видение развития отрасли и предусмотрен план развития сельского хозяйства, продовольственного сектора и сельской местности на ближайшие 10 лет.

Уверен, что один из самых важных посылов в стратегии — это однозначно выраженное намерение правительства снизить роль государства и повысить инвестиционную привлекательность отрасли, что в свою очередь должно стимулировать приток частных отечественных и иностранных инвестиций в модернизацию и диверсификацию агропродовольственного сектора.

Если стратегия будет принята в её нынешней версии, то интересы фермера, а не государства, наконец-то будут поставлены во главу угла.

Документ делает акцент на государственных мерах, содействующих фермерам и агробизнесу в выводе сельского хозяйства на новый уровень, что позволит реализовать огромный потенциал отрасли, о котором там много говорилось в предыдущие годы. Реформы в такой важной отрасли экономики страны, несомненно, помогут продолжить курс на либерализацию экономики и расширение возможностей для миллионов граждан Узбекистана.

Всемирный банк совместно с Европейским союзом и другими международными донорами и партнёрами принимал участие в подготовке стратегии, делясь мировым опытом и новыми для сельского хозяйства Узбекистана идеями. Это обычная практика во многих странах, когда при разработке подобного рода документов заинтересованные министерства и ведомства обращаются к донорам с призывом принять участие в их обсуждении.

Однако меня лично впечатлил профессиональный подход Министерства сельского хозяйства при разработке стратегии. В ходе открытых консультаций с другими министерствами, ведомствами и заинтересованными сторонами его специалисты скрупулёзно анализировали международный опыт и адаптировали его под условия Узбекистана, что нашло своё отражение в прогрессивном характере положений документа.

До окончания общественного обсуждения стратегии остались считанные дни, и каждый гражданин всё ещё имеет шанс высказать свои замечания и предложения в рамках данного политического документа, имеющего огромное значение для будущего страны.

Всемирный банк совместно с другими международными донорами и партнёрами продолжит оказание финансового и технического содействия правительству в реализации реформ в сельском хозяйстве Узбекистана. И мы с нетерпением ждём утверждения и последующей реализации стратегии, призванной повысить продуктивность и конкурентоспособность отрасли, содействовать созданию здесь тысячи новых рабочих мест и улучшить уровень жизни людей в сельской местности.