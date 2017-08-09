Чтобы рост был не только на бумаге. Новая система развития регионов

Президент провел совещание по ускорению развития регионов. Страна разделена на секторы, их руководители наделены полномочиями решать проблемы на месте.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа провел видеоселекторное совещание, посвященное обеспечению ускоренного социально-экономического развития регионов страны. Об этом сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

В заседании участвовали руководители палат парламента, премьер-министр и его заместители, руководители министерств и ведомств, посредством видеоконференцсвязи — председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента, хокимы районов и представители различных отраслей экономики.

Участникам совещания был продемонстрирован специальный фильм о состоянии регионов, в котором показаны «реальная жизнь, далекая от лоска кабинетов ответственных лиц, обстоятельства, в которых живут наши граждане, условия на местах».

Специальная рабочая группа побывала в восьми областях, в частности, в отдельных районах Сурхандарьи, Кашкадарьи, Бухары, Джизака и Навои. Неудовлетворительная ситуация с обеспечением питьевой водой, требующие ремонта крыши многоэтажных домов, вышедшая из строя система канализации, слабая работа по благоустройству территорий — эти и другие факты были показаны в передаче.

В областных центрах практически не работает система теплоснабжения, в большинстве городов и районов затягивается капитальный ремонт электросетей и трансформаторных пунктов, имеется огромный спрос на сжиженный газ, газовые баллоны и специальный транспорт для их перевозки, не налажен процесс сбора, переработки и утилизации бытовых отходов, в ряде районах не ликвидированы незаконные свалки.

«Такого не должно быть, — процитировала слова Президента телепрограмма. — Пока мы не исправим ситуацию, о каких успехах в развитии может идти речь?»

На совещании были обсуждены изменения, которых необходимо достичь, чтобы социально-экономическое развитие регионов действительно имело динамику, а не происходило только на бумаге.

Руководитель страны подчеркнул необходимость внедрения механизма личной ответственности руководящих лиц. В рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах было принято более 20 законов, 180 указов и 450 постановлений Президента.

Действующая система организации работы и оценки деятельности органов государственного и хозяйственного управления, а также органов исполнительной власти на местах не позволяют эффективно решать задачи, отметил Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что уровень взаимодействия различных органов не обеспечивают слаженную работу по решению назревших проблем в регионах, их деятельность зачастую носит фрагментарный характер, сводясь лишь к выполнению отдельных поручений.

Отсутствует эффективная координация служебных командировок в регионы должностных лиц, что приводит к дублированию осуществляемых мер и отвлекает представителей органов государственной власти на местах от выполнения основных обязанностей.

Целенаправленная работа по реализации программ социально-экономического развития регионов зачастую подменяется многочисленными совещаниями и как логический итог — выносимые решения абсолютно не продуманы и малоэффективны.

Премьер-министру Абдулле Арипову и генеральному прокурору Ихтиёру Абдуллаеву поручено разработать правительственное постановление по сокращению фрагментации задач. Предписано широко внедрить информационные технологии в деятельность госорганов для обмена информацией.

На заседании также обсуждались вопросы в сфере духовности, которые оказывают серьезное влияние на стабильное развитие общества. В соответствии с постановлением Президента от 8 августа «О первоочередных мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития регионов», в деятельность органов местной власти будет внедрен ряд новых механизмов и методов.

Премьер-министр и его заместители прикреплены к территориям. Они должны координировать деятельность госорганов и наладить взаимодействие с хокимиятами с целью эффективного решения проблем в регионах.

Для исправления ситуации Президент инициировал создание новой системы организационных работ на местах. Речь идет о секторах, где определено, кто за что отвечает. Если раньше решения принимались на уровне республики и спускались в виде заданий на места, то сейчас принцип будет обратный: «махалля — район или город — область — республика».

То есть первым звеном, с которого начинается система, будет махалля. Постоянный мониторинг проблем и потребностей людей будет налажен благодаря подворовому обходу. Помощь должна оказываться прямо на месте.

Следующий уровень — район или город, далее — республиканский, где раз в год будет утверждаться вектор развития на следующие 12 месяцев, исходя из анализа проблем людей на местах и запросов субъектов экономики.

Для внедрения механизма Президент предложил создать специальную комиссию, ответственным лицам поручено в течение недели разработать новую концепцию по подведению итогов социально-экономического развития страны.

В ходе заседания ряд ответственных лиц был уволен с должностей.