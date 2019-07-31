Таваккалжон Рахимов, возглавлявший Риштанский район Ферганской области с февраля 2018 года, по собственному желанию покинул должность, сообщило УзА.

Суфхонжон Солиев. Фото: УзА.

На внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов новым главой района был утвержден Суфхонжон Солиев, ранее работавший начальником территориального управления по автомобильным дорогам Ферганской области.

В пресс-службе хокимията Ферганской области «Газете.uz» сообщили, что Таваккалжон Рахимов покинул пост в связи с болезнью.

В июне в Риштане стартовала масштабная реконструкция. «Газета.uz» публиковала подробный репортаж об этом.

На днях сообщалось, что власти района привлекли свыше 13 тысяч человек к работам по благоустройству. Министерство занятости и трудовых отношений заявило, что это незаконно, и начало проверку.