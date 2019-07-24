С 22 июля сотрудники дорожно-патрульной службы в Ташкенте приступили к тестированию мобильных видеокамер, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

«Прежде чем вступать в диалог с водителями, инспекторы ДПС будут предупреждать их о том, что их разговор записывается на бодикамеру, — говорится в сообщении. — Результаты испытаний будут изучены авторитетной комиссией, после чего компании-разработчику представят предложения и рекомендации».

Согласно постановлению правительства от 3 июля, сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы должны быть обеспечены мобильными видеокамерами до конца года. С 1 января водители получат право не предъявлять документы сотруднику ДПС, несущему службу без камеры.

О необходимости обеспечить всех сотрудников ДПС и ППС бодикамерами в декабре 2017 года заявил президент Шавкат Мирзиеёв. Первоначально их планировалось внедрить с февраля прошлого года, затем срок был перенесен на 1 июля. Однако в конце июня МВД предложило отсрочить ввод новшества до 1 января 2020 года.