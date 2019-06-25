Министерство внутренних дел Узбекистана предложило отсрочить ввод обязательного несения службы сотрудниками дорожно-патрульной службы с мобильными видеокамерами до 1 января 2020 года. Проект постановления правительства об этом опубликован для обсуждения.
Согласно постановлению Кабинета Министров от 1 декабря прошлого года, новшество должно было быть внедрено с 1 июля. С этой же даты водители должны были получить право не предъявлять документы сотруднику ДПС, который несет службу без мобильной видеокамеры.
Дополнительно МВД предлагает ввести запрет для участников дорожного движения публиковать в интернете сведения о взаимоотношениях с сотрудником ДПС, зафиксированные на принадлежащее им аудио-, фото- и видеоустройство, без разрешения сотрудника.
Соответственно, сотрудников ДПС предлагается обязать разъяснять участникам дорожного движения о недопустимости распространения зафиксированных материалов без его разрешения.
С декабря водителям разрешено фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на аудио-, фото- и видеоустройство (за исключением случаев нахождения сотрудников ДПС на территории, где имеется знак о запрете фото- и видеосъемки).
О необходимости обеспечить всех сотрудников дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы бодикамерами в своем послании палатам Олий Мажлиса в декабре 2017 года заявил президент Шавкат Мирзиеёв. Первоначально их планировалось внедрить с февраля прошлого года.
Anvarbek Usmanov
Ееее как всегда
Уринбек Адаев
Все отложено, когда ждать нормальных реформ. Мы хотим сегодня нормально жить.
Sanjar Umarov
1. Закипело коррупцией.
2. Неужели постановление Кабинета Министров от 1 декабря прошлого года, регламентирующее введение новшества с 1 июля, до внесения в КабМин не было согласовано с МВД РУз.
3. Введение запрета для участников дорожного движения публиковать в интернете сведения о взаимоотношениях с сотрудником ДПС, показатель “профессионализма“ сотрудников и “п-гизма“ водителей!
Сейран
Нельзя запрещать публиковать видео материалы, без СМИ система не работает. Действия конкретных сотрудников, позорящие все ведомство должны пройти через массовое порицание, тогда и руководство активнее принимает меры.
Lee Alexandrovich Vladimir
Не заработали ещё на камеры, поэтому и отсрочили.
Valeriy Kim
С чем связано предложение руководства МВД отсрочить до 2020 года??? В чем причина запретов публикаций сотрудника ОВД на рабочем месте?
Андрей Безфамильный
Товарищи! У меня есть вопрос не совсем по этой теме, но очень актуальный. Можно ли снимать представителей правопорядка на камеру? Потому как иной раз возникает вопрос об их компетентности в том или ином деле. Спасибо заранее!
Лёлик Болик
Ну вот началось.
Если сотрудник ДПС всё будет делать по закону то зачем запрещать снимать его действия на видео.