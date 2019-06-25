Министерство внутренних дел Узбекистана предложило отсрочить ввод обязательного несения службы сотрудниками дорожно-патрульной службы с мобильными видеокамерами до 1 января 2020 года. Проект постановления правительства об этом опубликован для обсуждения.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 1 декабря прошлого года, новшество должно было быть внедрено с 1 июля. С этой же даты водители должны были получить право не предъявлять документы сотруднику ДПС, который несет службу без мобильной видеокамеры.

Дополнительно МВД предлагает ввести запрет для участников дорожного движения публиковать в интернете сведения о взаимоотношениях с сотрудником ДПС, зафиксированные на принадлежащее им аудио-, фото- и видеоустройство, без разрешения сотрудника.

Соответственно, сотрудников ДПС предлагается обязать разъяснять участникам дорожного движения о недопустимости распространения зафиксированных материалов без его разрешения.

С декабря водителям разрешено фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на аудио-, фото- и видеоустройство (за исключением случаев нахождения сотрудников ДПС на территории, где имеется знак о запрете фото- и видеосъемки).

О необходимости обеспечить всех сотрудников дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы бодикамерами в своем послании палатам Олий Мажлиса в декабре 2017 года заявил президент Шавкат Мирзиеёв. Первоначально их планировалось внедрить с февраля прошлого года.