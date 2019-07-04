Причиной срыва сроков закупа мобильных видеокамер и планшетов для сотрудников дорожно-патрульных подразделений и патрульно-постовой службы органов внутренних дел стали «чрезмерная волокита и бюрократизм», говорится в постановлении правительства Узбекистана от 3 июля.

Согласно постановлению президента страны от 24 декабря прошлого года, закуп бодикамер и планшетов должен был быть осуществлен Государственным комитетом по оборонной промышленности на основе требований Министерства внутренних дел до 1 апреля. По постановлению Кабинета Министров от 1 декабря сотрудники ДПС должны были начать нести службу с бодикамерами с 1 июля.

За срыв сроков заместителю председателя Госкомоборонпрома Хотамжану Юсупову и заместителю главы МВД Рустаму Эргашеву объявлен выговор.

Председатель Госкомоборонпрома Атабек Ибадуллаев и руководство Министерства внутренних дел предупреждены о персональной ответственности за обеспечение до 1 января 2020 года сотрудников ДПС и ППС мобильными камерами и планшетами.

С 1 января водители получат право не предъявлять документы сотруднику ДПС, несущему службу без камеры.