Кабинет Министров Узбекистана 1 декабря утвердил Положение о порядке регулирования взаимоотношений Дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных устройств.

Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции, в соответствии с документом с 1 июля следующего года сотрудник ДПС обязан выполнять служебные обязанности открыто, с использованием мобильной видеокамеры.

Кроме того, он должен ознакомить водителя, нарушившего Правила дорожного движения, с показателями специального прибора, продемонстрировав по его требованию сертификат соответствия прибора или его копию.

С этой же даты водители получают право не предъявлять документы сотруднику ДПС, который несет службу без мобильной видеокамеры.

Водителям с 1 июля также предоставляется право фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на принадлежащее им аудио-, фото- и видеоустройство (за исключением случаев нахождения сотрудников ДПС на территории, где имеется знак о запрете фото- и видеосъемки).

О необходимости обеспечить всех сотрудников дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы бодикамерами в своем послании палатам Олий Мажлиса в декабре прошлого года заявил президент Шавкат Мирзиеёв. Первоначально их планировалось внедрить с февраля текущего года.