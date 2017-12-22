В Узбекистане будет прекращена работа всех постов дорожно-патрульной службы между областями и резко сокращено количество стационарных постов ДПС. Об этом в своем послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса в пятницу заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв.

«Устаревшее расположение постов дорожно-патрульной службы ограничивает свободное передвижение людей и оказывает негативное воздействие на торгово-экономические отношения, внутренний и внешний туризм», — заявил Президент.

На территории Узбекистана расположены более 60 таких постов. «Представьте себе, если обычный человек хочет приехать в Ташкент из Хорезма на машине, ему нужно пересечь 17 постов, 17 постов!.. Только проехал один пост — Самарканд, потом Джизак, Сырдарья, а потом до Чиназа еще три поста. Хорошо, что этот человек из Хорезма ничего с собой не делает. Это смешно, но это жизнь! Людям из Ферганской долины приходится сталкиваться с 8 такими постами».

Президент также сообщил, что все сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы будут обеспечены нательными видеокамерами, что позволит сократить уровень коррупции.

«Остановил? Если нет камеры, то не имеет права останавливать… Если остановил, пусть говорит с включенной камерой, тогда все будет учитываться. В противном случае самого сотрудника привлечем к уголовной ответственности. Все коррупционные моменты происходят во время беседы», — сказал Шавкат Мирзиеёв.

Такие камеры используются во всех развитых странах, Узбекистан их сейчас закупает, выдавать их начнут с 10 февраля, отметил глава государства. Предложение было встречено аплодисментами.