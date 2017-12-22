В Узбекистане будет прекращена работа всех постов дорожно-патрульной службы между областями и резко сокращено количество стационарных постов ДПС. Об этом в своем послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса в пятницу заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв.
«Устаревшее расположение постов дорожно-патрульной службы ограничивает свободное передвижение людей и оказывает негативное воздействие на торгово-экономические отношения, внутренний и внешний туризм», — заявил Президент.
На территории Узбекистана расположены более 60 таких постов. «Представьте себе, если обычный человек хочет приехать в Ташкент из Хорезма на машине, ему нужно пересечь 17 постов, 17 постов!.. Только проехал один пост — Самарканд, потом Джизак, Сырдарья, а потом до Чиназа еще три поста. Хорошо, что этот человек из Хорезма ничего с собой не делает. Это смешно, но это жизнь! Людям из Ферганской долины приходится сталкиваться с 8 такими постами».
Президент также сообщил, что все сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы будут обеспечены нательными видеокамерами, что позволит сократить уровень коррупции.
«Остановил? Если нет камеры, то не имеет права останавливать… Если остановил, пусть говорит с включенной камерой, тогда все будет учитываться. В противном случае самого сотрудника привлечем к уголовной ответственности. Все коррупционные моменты происходят во время беседы», — сказал Шавкат Мирзиеёв.
Такие камеры используются во всех развитых странах, Узбекистан их сейчас закупает, выдавать их начнут с 10 февраля, отметил глава государства. Предложение было встречено аплодисментами.
Комментарии
классно!
Я уже апплодирую. Молодец.
Только один момент — как водителю узнать, что ведется видео съемка? Как водителю доказать, что съемка велась? Как водителю получить доступ к записи?
Может неплохо было бы разрешить гражданину съемку людей в форме при исполнении их обязанностей, если в деле фигурирует сам гражданин, или его родственник?
Что бы свести к минимуму коррупционные действия
Не всё сразу, потихоньку придем к этому…
2Beka Geo:
Cъемка сотрудников при исполнении ими обязанностей и так разрешена, при условии того, что вы их предупредите устно.
А вы не снимайте людей в форме, снимайте себя или дайте камеру другу, чтобы он вас снимал! Законом же не запрещено снимать себя! А если при этом в кадр случайно попадает сотрудник в форме, ну что ж? Если его действия правомерны, он не должен этого бояться! :))
Спасибо огромное!
Очень надеюсь что уберут все посты на перевале Камчик.
Как тяжело жителям Ферганской долины, паспортный режим, ощущение что проходишь государственную границу. Нет паспорта, не впускают в столицу своей Родины.
Укреплять надо государственные границы, а не межобластные.
Также, было бы приятно если поднимут вопросы поведения солдатов на туннеле в перевале Камчик.
Даже если не снимаешь на видео или фотографируешь, нагло останавливают,
угрожая своим АК-47 и забирают телефон. Нагло ковыряются в чужом телефоне и еще ругаются.
На каких законных основаниях? Нужны ли там вообще солдаты когда рядом стоит отдел МЧС, что на много важнее чем военные с оружием? Стратегический объект? Этот объект на Google Map любой заинтересованный человек в течение минуты найдет.
Многомиллионные средства которые выделяют этим солдатам, лучше бы выделяли текущему ремонту самого туннеля!
Еще раз спасибо за новости!
Правильно все сказал наш Президент! Аж гордость берет за то, что у нас такой руководитель страны!
Попробуйте сами снять сотрудника, несмотря на законность этого (кроме стратегических постов). Вам выкрутят руки и заставят все удалить, а если будете сопротивляться, оформят неподчинение, вызовут подмогу, и закроют до выяснения со всеми вытекающими..
Между городами тоже надеюсь не забудут убрать блок посты. А то в соседний кишлак без паспорта не проедешь.
to Никита Макаренко:
Поподробнее можно пожалуйста? В каком НПА это сказано? Хотелось бы ознакомиться, для самообразования, так сказать :))
мы это новость ждали не сколка год, вот теперь это реально новость стала для нашего стран
Думал что не доживу до этих времен. Рахмат сизга КАТТАКОН Шавкат Миромонович
2Анна Сабинова:
Пожалуйста, внимательно прочитайте нашу публикацию — и вы найдете ответ на свой вопрос:
https://www.gazeta.uz/ru/2017/09/15/photo-paranoia/
Я пожилой человек и большим восторгом принял это решение ПРЕЗИДЕНТА! Большое ему спасибо, если он ещё сократит их численность, легче было бы налогоплательщику.
Было бы лучше, если четко регламентировать действия ДПС. Если остановил, то назвать причину остановки и не выходить за рамки той причины. На деле сперва останавливают, потом ищут, как можно привлечь к административному наказанию. “Не пил? выдохни, есть аптечка, есть жилет, огнетушитель, где доверенность?“ итд.
Ещё бы ликвидировали посты при въезде-выезде в/из городов в том виде, в котором они есть сейчас. Для остановки правонарушителей можно придумать какую-нибудь систему, вместо того чтобы создавать пробки на въезде и выезде из города.
думаю это только начало!!!
Надеюсь на это.
Ваше зур иш буптиде гап йуқ призидентимизга, энди бинзинни нархи озроқ тушса нур-устига нур буларди.
Ulugbek Akbarov! Солдаты на постах и тем более на перевале камчик нужны обязательно. Если вы не были военным человеком то вам этого не понять. Но тем не менее в некоторых регионах нашей страны посты необходимы.
Beka Geo, по закону, если вас подозревают в совершении преступления, то вы имеете право собирать доказательства своей невиновности. В т.ч. можете снимать действия сотрудников милиции, которые предъявили вам обвинение.
Ilyas Ilyasov, аптечку, жилет и огнетушитель вы должны иметь в машине в любое время. А вот требовать дыхнуть не имея при себе даже алкотестера — это совсем нехорошо. Надо всех инспекторов обеспечить алкотестерами, чтоб проверяли при первом подозрении. Лично мне не жалко лишний раз провериться если это нужно для того, чтобы не встречаться с пьяницами на дорогах.
Farruh Akilov.
Солдаты на постах между областями не нужны, а на перевале Камчик вообще не нужны. Кого они охраняют? Ахангаранский район от Андижанской области?
Там нужны туристические гостиницы вдоль гор и речек, красивые здания и инфраструктуры, чтобы жители Узбекистана и туристы могли ездить туда и отдыхать.
2 часа езды по перевалу и так жалко. Столько мест пустует, а такие красивые места!
Эта такая маленькая Швейцария, если можно сказать.
Гостиница вдоль горы около речки на 30 мест. 20 туристов приехали на два по 30$ за ночь каждый.
1200$ за два дня, новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет!
Вот куда надо двигаться!
Шлагбаумом, колючими заграждениями и пулями народ не прокормить.
Спартанцы всегда завидовали Афинам.