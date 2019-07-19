Без либерализации цен на электроэнергию привлечь инвестиции в сферу энергетики Узбекистана не получится, заявил первый заместитель министра финансов Тимур Ишметов на полях первого заседания Экономического совета 18 июля.

По его словам, в сферу энергетики необходимо инвестировать огромные средства. Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев отмечал, что финансовые затраты на строительство новых энергоблоков для покрытия потребностей Узбекистана составят ориентировочно 35 млрд долларов (заместитель министра финансов сообщал о более $15 млрд).

«У государства никогда не хватит построить все ТЭС, сюда нужно привлекать частных инвесторов. Чтобы инвесторы вложили деньги, они должны быть уверены в [получении] прибыли. Конечно, они, в первую очередь, спросят: „Будут ли у меня полномочия продавать свою продукцию по свободной цене?“. Если нужно будет продавать по цене, установленной государством, то это им не подойдет. Это значит, что до тех пор, пока не будет либерализована, инвестиции в эту сферу не придут», — считает Тимур Ишметов.

Первый замглавы Минфина подчеркнул, что либерализация тарифной политики — это долгосрочный процесс.

«С другой стороны резкое повышение тарифов не соответствует политике, проводимой руководством страны — это может нагрузить народ. Это подразумевает долгосрочный процесс», — заявил он.

Ранее о необходимости повышения цен на электричество до рыночного уровня говорил президент Шавкат Мирзиёев.

С 1 июня должны были вступить в силу запланированное в ноябре прошлого года повышение тарифов на природный и сжиженный газ, а также на электроэнергию. Однако правительство отменило повышение, чтобы смягчить воздействие на потребителей переход на рыночные механизмы реализации топливно-энергетических ресурсов.

Министр энергетики Алишер Султанов и председатель «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков ожидают, что повышение тарифов произойдет в пределах инфляции.