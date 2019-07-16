Задолженность компании «Узбекнефтегаз» перед Фондом реконструкции и развития Узбекистана составляет 2 млрд долларов. Об этом сообщил председатель правления компании Баходиржон Сидиков на встрече с журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций 12 июля.

«У нас имеется задолженность в 2 млрд долларов перед Фондом реконструкции и развития Узбекистана. Мы оплачиваем кредиты и проценты по ним своевременно. Правительство разрешило пересмотреть процентные ставки по кредитам фонда, что позволит нам улучшить финансовое положение компании», — рассказал он.

«„Узбекнефтегаз“ завершил 2017 и 2018 годы с убытками, я говорю о 7−8 трлн сумов (815−932 млн долларов). Если бы в текущем году не было больших реформ в этой сфере, то акционерное общество снова понесло бы финансовые убытки», — отметил глава компании.

Баходиржон Сидиков сообщил, что для решения финансовых проблем «Узбекнефтегаз» должен был повысить цены на газ в два раза. «Мы внесли это предложение президенту. Выслушали жесткую критику. Теперь ищем пути решения проблем, исходя из своих возможностей», — отметил он (цитата по УзА).

«20% текущих проблем будут решены за счет повышения тарифов, 80% — через государственную финансовую помощь. В разрабатываемых тарифах больших изменений не будет. Повышение будет на уровне инфляции», — сказал Баходиржон Сидиков.

Ранее министр энергетики Алишер Султанов также заявил, что большого роста тарифов на энергоресурсы не будет — изменение цен будет происходить на уровне инфляции.