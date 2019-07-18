Директор агентства по развитию государственно-частного партнерства — заместитель министра финансов Голиб Холжигитов на Международном форуме по реформам в области энергетики рассказал, какие проекты в рамках ГЧП будут реализованы в электроэнергетической отрасли Узбекистана.

Замглавы Минфина прогнозирует, что спрос на электроэнергию к 2030 году вырастет на 70%. Для удовлетворения этого спроса необходимо инвестировать в сферу энергетики более 15 млрд долларов.

По его словам, увеличение генерирующих мощностей должно составить около 30 ГВт:

Теплоэлектростанция (в т. ч. парогазовые установки) — 19 ГВт (60%);

Атомная электростанция — 2,4 ГВт (8%);

Солнечные электростанции — 5 ГВт (15%);

Ветряные электростанции — 1,7 ГВт (5%);

Гидроэлектростанции — 4 ГВт (12%).

Увеличение доли возобновляемых источником энергии (ВИЭ) в структуре генерирующих мощностей ожидается на уровне более 30%. (заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев приводил другие прогнозы).

Голиб Холжигитов рассказал о преимуществах государственно-частного партнерства. Исходя из опыта зарубежных стран, ГЧП в части затрат и времени в три раза эффективнее, чем традиционный метод закупа. Кроме того, рыночные риски, риски эксплуатации и техобслуживания, возобновление инвестиций, новые активы, доступ к финансированию и погашение долга переходит от государства к частному партнеру.

Проекты ГЧП совместно с международными финансовыми институтами

Сегодня в Узбекистане в рамках государственно-частного партнерства при консультационной поддержке Международной финансовой корпорации (МФК) реализуется пилотный проект по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт на территории Навоийской области (прорабатывается возможность повышения мощности до 1000 МВт). Стоимость проекта составляет 800 млн долларов.

«Сейчас проект находится на заключительном этапе тендера. В первоначальном этапе в нем было заинтересовано более 40 международных компаний. Сейчас более 10 компаний прошли предпоследний тур», — отметил замминистра финансов.

Совместно с МФК планируется привлечение иностранных инвесторов для реализации проекта по строительству тепловой электростанции комбинированного цикла в Сырдарьинской области с общей генерирующей мощностью 2600 МВт (гринфилд) и стоимостью 2 млрд долларов.

«Получены одобрения министерств и ведомств. Сейчас мы начинаем оформление договора на оказание консалтинговых услуг», — рассказал он.

Директор агентства по развитию ГЧП отметил, что совместно с Азиатским банком развития (АБР) прорабатывается пилотный проект передачи в управление системы дистрибуции газоснабжения и распределительной сети электрической энергии города Ташкента.

«Это пилотный проект, который мы планируем расширить по результатам его реализации», — сказал Голиб Холжигитов.

Вместе с АБР также прорабатывается проект строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью до 1000 МВт стоимостью 800 млн долларов в Сурхандарьинской области и других близлежащих регионах.

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) и Узбекистан также планируют построить ветряную электростанцию мощностью до 1000 МВт и стоимостью 1 млрд долларов.

«Уже отобраны консультанты, сейчас идет исследование, предварительный анализ для определения локации и технических параметров», — сообщил он.

Кроме того, на основе G2G (government to government) вместе с компанией Mubadala (ОАЭ) планируется передача в управление Талимарджанской ТЭС в Кашкадарьинской области мощностью 1700 МВт и ее модернизация на сумму 1,5 млрд долларов.

Еще одна арабская компания Masdar намерена построить ветряные электростанции в Навоийской области и Каракалпакстане на сумму 500 млн долларов.

«Согласно мастер-плану АБР и Всемирного банка, есть огромные возможности инвестирования в Бухарскую, Кашкадарьинскую, Самаркандскую области в сфере солнечной энергетики (2 млрд долларов). Что касается ветряной энергетики, то это Каракалпакстан, Бухарская и Навоийская области», — отметил Голиб Холжигитов.

Замминистра финансов сообщил, что реализация программы солнечной энергетики до 2030 года предполагает разработку правовой, тендерной документации, проекты соглашений, а также выработку компетенции подготовки финансовой, юридической и технической документации.

«В первые пять лет без МФИ (международных финансовых институтов — ред.) это реализовать будет сложновато. К концу 2027−2030 годов преимущественно все проекты солнечной энергетики могут быть реализованы нами», — считает он.