Либерализация цен на электроэнергию — единственный способ привлечь инвестиции в энергетику, заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана в пятницу.

«Мы богатая страна, — отметил он, — но не используем свои возможности правильно».

Глава государства рассказал, что инвесторы, например, из ОАЭ, готовы вкладывать в развитие энергетики в Узбекистане «и миллиард, и десять миллиардов», но спрашивают, какой будет цена продукта, кто будет его покупать.

«Мы должны повышать цены. Если не повысим, инвесторы не придут. Если повысим, это повлияет на многие сферы, в основном, коснется населения. Это сложно, но мы должны это принять», — сказал президент.

С 1 июня должны были вступить в силу запланированное в ноябре прошлого года повышение тарифов на природный и сжиженный газ, а также на электроэнергию. Однако правительство отменило повышение, чтобы смягчить воздействие на потребителей переход на рыночные механизмы реализации топливно-энергетических ресурсов.