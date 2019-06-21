Либерализация цен на электроэнергию — единственный способ привлечь инвестиции в энергетику, заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана в пятницу.
«Мы богатая страна, — отметил он, — но не используем свои возможности правильно».
Глава государства рассказал, что инвесторы, например, из ОАЭ, готовы вкладывать в развитие энергетики в Узбекистане «и миллиард, и десять миллиардов», но спрашивают, какой будет цена продукта, кто будет его покупать.
«Мы должны повышать цены. Если не повысим, инвесторы не придут. Если повысим, это повлияет на многие сферы, в основном, коснется населения. Это сложно, но мы должны это принять», — сказал президент.
С 1 июня должны были вступить в силу запланированное в ноябре прошлого года повышение тарифов на природный и сжиженный газ, а также на электроэнергию. Однако правительство отменило повышение, чтобы смягчить воздействие на потребителей переход на рыночные механизмы реализации топливно-энергетических ресурсов.
Nodir Khusanov
Давайте тогда и зарплаты, пенсии поднимем до уровня хотя бы соседнего Казахстана. А то народ уже совсем обнищал. Цены все растут, а зарплаты стоят на месте
Alisher Radjapov
Интересно. У нас предприятие по 30 млн ежемесячно за э\энергию платит. Будем платить намного больше?
Тогда придется поднять цену на конечную продукцию, чтобы покрыть расходы.
Это коснётся всех сфер
За все заплатит конечный потребитель — простой гражданин РУз
Да, конечно в Москве стоимость э\энергии — 0.08$ \ квт
в Пекине для населения — 0.07$\квт
в Алматы — 0.04$ \ квт
а в Ташкенте — 0.03$\квт..
ладно я сам как пользователь готов платить по алматинским ценам, но не надо равняться на более развитые страны)
Григорий Лепс
Нужно поднять зарплаты населению, это трудно но нужно принять. )))
Anvar M
И на газ:)
Vitaliy Bolbas
Тогда уж и бензин продавайте по рыночной цене. Почему налоги граждан, не имеющих автомобили, должны уходить на субсидирование топлива автовладельцам?
Ivan Zastava
“Мы богатая страна, — отметил он, — но не используем свои возможности правильно“.
Почему бы не использовать свое богатство и свои возможности правильно и не вложить свое золото в свою энергосистему? Зачем кормить иностранных инвесторов которые хотят нажиться на нашем населении? У населения нет лишних денег на дорогое электричество. Население не сможет покупать товары по ценам, выросшим из-за удорожания электричества и соответствующего увеличения себестоимости всех товаров и услуг в стране.