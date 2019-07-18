Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев на Международном форуме по реформам в области энергетики рассказал об основных направлениях инвестиционной программы электроэнергетической отрасли Узбекистана до 2030 года.

По его словам, ожидаемая поставка электроэнергии в этом году составляет порядка 60 млрд кВт⋅ч, для чего будет необходимо выработать более 65 млрд кВт⋅ч на местных электростанциях. Располагаемая мощность энергосистемы страны при этом — 12 ГВт.

Прогноз ежегодного роста потребления электроэнергии по стране составляет порядка 6−7%. К 2030 году потребность достигнет более 112 млрд кВт⋅ч, для покрытия которой Узбекистану необходимо гарантированно выработать 121 млрд кВт⋅ч. Это возможно при наличии 31 ГВт генерирующих мощностей, в том числе более 5 ГВт регулирующих мощностей для покрытия пиковых нагрузок, отметил замглавы Минэнерго.

В ближайшие пять лет намечен вывод морально и физически устаревших энергоблоков на ТЭС общей мощностью 6,7 ГВт. В связи с этим необходимо построить новые энергоблоки суммарной мощностью более 26 ГВт. Финансовые затраты на их строительство составят ориентировочно 35 млрд долларов, сказал он.

До 2030 года также предусмотрено создание солнечных и ветровых электростанций суммарной мощностью 6,7 ГВт с доведением их доли в общем объеме генерирующих мощностей до 21%.

В итоге структура генерирующих мощностей к 2030 году будет выглядеть следующим образом: энергоблоки, использующие природный газ, достигнут показателей в 16,3 ГВт или 51% от общей мощности (сейчас — 33%), ГЭС — в 3,8 ГВт или почти 12% (сейчас — 16%), энергоблоки, использующие уголь, 2,6 ГВт или 8,2% (сейчас -11%).

Мощность ветровых и солнечных электростанций, которых сегодня в промышленной эксплуатации нет, планируется довести до 11,7 ГВт (5,3%) и 5 ГВт (более 15%) соответственно. Общая мощность АЭС составит 2,4 ГВт или 7,5% от установленной мощности.

«Все эти цифры прогнозные. Программа развития генерации будет пересматриваться каждые 2−3 года. Ключевыми факторами для пересмотра будет являться изменение потребностей, изменение технологий», — подчеркнул замминистра энергетики.





«Как мы видим сейчас, альтернативная энергетика, особенно солнечная энергетика, стремительно дешевеет. И если мы сможем к определенному моменту времени понять, что накопители солнечной энергии достигли достаточно приемлемых цен, в дальнейшем мы будем делать больший упор в этом направлении», — добавил он.

Он отметил, что страна к 2030 году планирует удвоить импорт-экспорт электроэнергии, «но это не предел». «При благоприятных обстоятельствах эти цифры могут как утроиться, так и увеличиться в 5 раз», — сказал Шерзод Ходжаев.

Для обеспечения стабильной поставки этой выработанной электроэнергии также необходимо строительство 2,7 тысяч км высоковольтных ЛЭП с одновременным строительством девяти новых подстанций, что потребует инвестиций в размере порядка 2,4 млрд долларов. Кроме этого, требуется реконструкция существующих трансформаторных подстанций и более 140 тысяч км ЛЭП в распределительных сетях на общий объем инвестиций в размере 9,9 млрд долларов, рассказал замглавы Минэнерго.

«Естественно, требуемый объем инвестиций в электроэнергетическую отрасль не может быть осуществлен за счет средств существующих госкомпаний. Мы будем делать упор на привлечении частных инвестиций», — отметил он.

Согласно требованиям законодательства, магистральные линии электросети должны быть в собственности государства, поэтому строительство новых и модернизация существующих подстанций и ЛЭП будут осуществляться за счет собственных средств АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и за счет заемных средств.

«Необходимо принять во внимание, что постепенно функции по распределению избытка электроэнергии будут передаваться частным компаниям на условиях ГЧП по итогам проведения конкурсных отборов по схеме передачи в доверительное управление с возможной реализацией активов в дальнейшем», — сказал замминистра.

Он заявил, что мнению министерства энергетики, для обеспечения большей инвестиционной привлекательности в этой сфере необходимо к концу 2020 года завершить полномасштабное внедрение АСКУЭ в регионах страны и в Ташкенте, а также поэтапно провести программу по строительству новых и модернизации существующих трансформаторных подстанций и ЛЭП, чтобы обеспечить надежность электроснабжения потребителей. Мероприятия планируется осуществить за счет собственных средств АО «Региональные электрические сети» и привлечения заемных средств.

Самый большой объем инвестиций, по словам замминистра, необходим на строительство новых генерирующих мощностей. Планируется, что новые электростанции суммарной мощностью 15 ГВт построят «исключительно» за счет прямых инвестиций в прогнозном объеме 17,3 млрд долларов.

«Все станции, за исключением некоторых ГЭС, АЭС и нескольких регулирующих станций, будут построены за счет прямых инвестиций», — подчеркнул он.

Модернизация существующих ТЭС будет осуществляться как за счет средств АО «Тепловые электростанции», так и за счет заемных средств, сообщил замглавы Минэнерго. На первом этапе планируется реализовать части пакетов акций данных электростанций частным инвесторам и создать частные предприятия по принципу ГЧП. Следующим этапом станет реализация активов электростанций частным инвесторам в целом.

«В конечном итоге, через несколько лет в собственности государства останутся несколько ГЭС, АЭС и несколько регулирующих электростанций. Большая часть генерации будет сосредоточена в частных руках, и у государства останется минимальная необходимая доля генераторов», — сказал Шерзод Ходжаев.