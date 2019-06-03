Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Ташкентской области в понедельник остановился на операции «Добро» по возвращению соотечественников из зон конфликта на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы вернули 156 наших соотечественников с Ближнего Востока, где идет война. Почему они уехали? Потому, что положение дел у нас было плачевным, не было условий, — заявил президент. — Но что в итоге произошло? Наших женщин продали, пять детей от пяти разных отцов, 14-летняя девочка родила…»

«Было очень сложно вернуть их на Родину. Договаривались со многими государствами. Посадить там самолет, вызволить людей из рук террористов — дело непростое. Однако мы вернули, ведь они наши соотечественники», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Что будем делать теперь? Куда смотрят старшие, общественность? Кто объяснит случившееся? Такие вещи должны волновать и мучать всех нас», — подчеркнул он.

30 мая 156 граждан Узбекистана, в том числе 48 женщин, 106 детей и 1 мужчина, были возвращены в Ташкент спецрейсом из Дамаска (Сирия). Они в настоящее время размещены в санатории, всем им окажут помощь для реабилитации и реинтеграции. В частности, их обеспечат медицинской помощью и психосоциальной поддержкой, образовательными и другими социальными программами, а также помогут в трудоустройстве.

Как сообщила ранее «Газете.uz» председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева, работа по возвращению женщин и детей из зоны конфликтов на Ближнем Востоке продолжится.