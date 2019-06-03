Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Ташкентской области в понедельник остановился на операции «Добро» по возвращению соотечественников из зон конфликта на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба главы государства.
«Мы вернули 156 наших соотечественников с Ближнего Востока, где идет война. Почему они уехали? Потому, что положение дел у нас было плачевным, не было условий, — заявил президент. — Но что в итоге произошло? Наших женщин продали, пять детей от пяти разных отцов, 14-летняя девочка родила…»
«Было очень сложно вернуть их на Родину. Договаривались со многими государствами. Посадить там самолет, вызволить людей из рук террористов — дело непростое. Однако мы вернули, ведь они наши соотечественники», — продолжил Шавкат Мирзиёев.
«Что будем делать теперь? Куда смотрят старшие, общественность? Кто объяснит случившееся? Такие вещи должны волновать и мучать всех нас», — подчеркнул он.
30 мая 156 граждан Узбекистана, в том числе 48 женщин, 106 детей и 1 мужчина, были возвращены в Ташкент спецрейсом из Дамаска (Сирия). Они в настоящее время размещены в санатории, всем им окажут помощь для реабилитации и реинтеграции. В частности, их обеспечат медицинской помощью и психосоциальной поддержкой, образовательными и другими социальными программами, а также помогут в трудоустройстве.
Как сообщила ранее «Газете.uz» председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева, работа по возвращению женщин и детей из зоны конфликтов на Ближнем Востоке продолжится.
Nadira Shah
Все очень верно отмечено президентом.
С переходом на рыночные рельсы, наше обшeство сильно расслоилось. В поисках работы, в поисках дeнeг люди кидаются на всe. Мeсто свeтского образования оказалось в самом низу, что заметно сильно по отдeльным областям. Рeгрeссивноe мышлeниe, стиль жизни и законы жизни стали зиждится на обычаях 18-19 вeков.
Залог прогрeсса, залог безопасности наших граждан, достойного положения женщин, девочек:
1. Обязательное для всех, сильное разностороннее образование.
2. Обеспечение рабочими местами, достойными заработками, уровенем жизни, досугом для населения во все точках нашей страны.
3. Образование и распространение ценностей гуманизма в жизни, в культурe, в религии
4. Доступная, рeгулярная для всех информация по радикализму: истинноe лицо радикализма, радикалов, нeотвратимость, чeм опасно, а такжe по очагам радикализма в мире.
Peter Ten
Вся проблема дорогие мои — это полное отсутствие патриотизма в Узбекистане!
Флаги махать и наклеивать на машину герб и флаг — это не патриотизм.
Кричать, что в Узбекистане только узбекский язык — это не патриотизм, а показатель русофобии и недоброжелательности к другим народам, хотя почти треть страны работают и живут в других странах и отправляют деньги в государство.
Баннеры на всех зданиях с лозунгами — это не патриотизм.
Патриотизм — это уважение гражданина к своему гражданину, не важно какой он нации и вероисповеданию. Это когда человек в первую очередь не бросает мусор на улице.
Патриотизм — это когда не воруют или не делают откаты из бюджетных и не бюджетных средств и все 100% доходят до нужных мест. Патриотизм — это когда человек служит государству так, чтоб завтра его дети жили и гордились своей родиной и могли сравнивать ее с другой развитой страной как на равных в рамках адекватности. Патриотизм — это уважение в первую очередь к самому себе, к истории, какой бы она не была и природе.
А пока что:
Не уважение друг к другу. На дорогах и на улицах везде грубость, брань и обман.
Правоохранительные органы стараются не помочь, а наказать.
С дверей, окон домов и машин летят окурки и бытовой мусор.
Выделяемые деньги из бюджета в лучшем случае доходят только 50%.
Люди гордятся страной на словах, а если за границу попадают, то все, начинают говорит про цветной и черно-белый телевизор.
В школах и университетах многие учителя по прежнему берут деньги не осознавая что завтра на его дом упадет что-нибудь или не придет вода в дом по ошибке своего же неуча студента или ученика. А самое страшное оказаться на операционном столе у студента, который заплатил за отметку. (Черный юмор)
Как говорят, если хочешь начать менять мир, начни с себя.
Президент именно об этом и говорит! Уничтожить коррупцию — это его цель, а народ должен и обязан поддержать в этой задаче.