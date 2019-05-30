Министерство иностранных дел Узбекистана распространило заявление, касающееся возвращения по поручению президента Шавката Мирзиёева 156 граждан, в основном женщин и детей, из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

«Гуманитарная операция осуществлена в полном соответствии с основополагающими международными документами в сфере защиты прав человека, а также исходя из норм и принципов международного гуманитарного права. Важность оказания помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранными боевиками-террористами и могут быть жертвами терроризма, подтверждена резолюцией 2396 Совета безопасности ООН», — говорится в заявлении.

«Всем вернувшимся на Родину узбекским гражданам, пережившим тяжелый жизненный период, правительство Узбекистана окажет всестороннюю помощь для реабилитации и реинтеграции. Им будет обеспечен доступ к медицинской помощи и психосоциальной поддержке, образовательным и другим социальным программам. Вызволенным соотечественникам будут созданы необходимые условия для возвращения к нормальной мирной жизни, в том числе путем обеспечения надлежащим жильем и трудоустройства», — подчеркивается в заявлении.

«Успешно проведенная в священный для всех мусульман месяц Рамадан гуманитарная миссия по спасению наших граждан стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств Узбекистана. Важную поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного креста и ЮНИСЕФ. Узбекская сторона выражает признательность всем вовлеченным партнерам за содействие в благополучном возвращении на Родину наших граждан», — отметил МИД.

«Считаем важным довести до соотечественников, по разным причинам оказавшимся на чужбине в тяжелой жизненной ситуации, что все они находятся под защитой Республики Узбекистан, и государство предпримет все усилия для обеспечения их прав и интересов», — говорится в заявлении.