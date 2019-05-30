Работа по возвращению женщин и детей из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Узбекистан продолжится, сообщила в комментарии «Газете.uz» председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

По поручению президента Шавката Мирзиёева 30 мая специальным авиарейсом из Дамаска в Ташкент были доставлены 156 граждан Узбекистана. Как уточнила глава комитета, 48 из них — это женщины и 106 — дети.

«Вернувшиеся женщины с детьми многие годы находились за рубежом. Учитывая их тяжелое положение, они были возвращены на родину. Это решение является проявлением гуманизма и, в первую очередь, заботы о женщинах и детях», — сказала она.

Танзила Нарбаева отметила, что вернувшиеся женщины попали в сложную ситуацию по разным причинам. Некоторые были в поисках работы, кто-то уезжал, влюбившись по переписке в интернете, кого-то позвали туда родственники, перечислила она. Основной канал выезда в Сирию — через Россию и Турцию.

«Это очень печальные судьбы женщин, которые, не зная ситуации, выезжали за границу и попадали в тяжелое положение. Из-за отсутствия жизненного опыта, правовых знаний последовал такой результат», — сказала глава Комитета женщин.

«Мужья многих женщин погибли там. У них рождались дети, некоторые из них умирали от инфекционных заболеваний, ранений. Некоторые женщины остались с тремя-четырьмя детьми без крова, без питания и в самом тяжелом-тяжелом положении. Там, куда они уезжали, нет свободы, нет работы, нет условий для них и их детей. Там дети лишены образования, погибают от болезней, попадают в рабство и лишаются детства», — добавила она.

«Мы бы очень хотели, чтобы наши другие женщины не попадали в такие ситуации, не становились жертвами обмана и вербовок», — подчеркнула Танзила Нарбаева.

Она рассказала, что сейчас вернувшиеся женщины и дети размещаются в оздоровительных учреждениях, идет работа по восстановлению документов прибывших. Комитет женщин привлек психологов и медицинских работников, организована работа с женщинами «по душам», чтобы «они на родине нашли себя» и «начали нормальную жизнь».

«Детей тоже будем обустраивать и все вопросы будут решены», — заверила председатель комитета.