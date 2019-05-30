156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети, возвращены на родину из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке по поручению президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

30 мая граждане специальным авиарейсом были доставлены из Дамаска в Ташкент. Гуманитарная операция получила название «Добро».

"Этим людям, по заблуждению покинувшим нашу страну, пережившим тяжелый жизненный период, правительством будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь", — говорится в сообщении.

Вернувшимся будут созданы условия для возвращения к мирной жизни и интеграции в общество, предоставлен доступ к образовательным и другим социальным программам, в том числе путем обеспечения жильем и трудоустройства.

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