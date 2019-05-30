Количество автомобилей, владельцы которых получили разрешение на тонировку стекол, составляет не более 0,5% от общего числа автотранспорта. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг сообщил заместитель начальника ГУБДД МВД Узбекистана Эрали Бозоров. Его ответ приводит пресс-служба агентства, где проводилась пресс-конференция.
Отвечая на вопрос журналистов о причинах резкого — в 25 раз — повышения размера штрафа за эксплуатацию транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами при отсутствии разрешения, Эрали Бозоров сказал:
«Мы ведь не знаем, где и чем занимается водитель, затемнивший стекла без получения разрешения. У многих могут быть другие цели».
Он добавил: «Делать тонировку — это не обязательное требование, а добровольное [дело]. Наша цель — предотвратить незаконное затемнение стекол».
Журналисты также задали вопрос о целесообразности обязательного требования об использовании дневного света фар при движении транспорта днем.
«В Малайзии и ОАЭ, где температура воздуха составляет +35 градусов, а летом достигает +50 градусов, езда автотранспорта с включенными днем фарами является обязательной и ни у кого возмущения не вызывает», — сказал заместитель министра внутренних дел Акрамхон Бобохонов (цитата по сообщению пресс-службы АИМК).
Он привел суммы штрафов в разных странах за несоблюдение этого требования в пересчете на сумы: «В Швеции — 1 млн 51 тысяча 836 сумов, в Чехии — 732 тысячи 220 сумов; в Эстонии — 1 млн 887 тысячи 510 сумов; в Румынии — 574 тысячи 829 сумов».
Замминистра отметил, что проект документа о внесении изменений в Правила дорожного движения, разработанный МВД, был опубликован для обсуждения на сайте regulation.gov.uz в течение месяца, но против езды с включенными фарами высказались только два человека.
При этом, как сообщает УзА, Акрамхон Бобохонов сказал, что недавно обновленный пункт 138 ПДД («В светлое время суток на всех движущихся автомототранспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни») будет вновь пересмотрен.
Требование езды с включенными фарами стало одной из самых обсуждаемых тем последних недель в Узбекистане. В прошлом году так же активно обсуждался вопрос ввода платного разрешения на тонировку стекол автомобилей.
Андрей М
В сравнении с Европой и другими странами, делают упор исключительно на штрафы, а вот упор на зарплаты или социальную сферу исключительно обходят страной.
Sukhrob Daminov
Интересно а зарплата какая у них в европе они сравнили
Iskandarbek Rasulov
Интересно они знают какая влажность в ОАЭ и Малайзии? А зарплата в Европе? Или нужно перенимать что выгодно?
Yodgor Irmatov
Сравнивая штрафы или правила с другими странами не забудьте сравнить качеству дорог, жизни и прочее удобство которое (к примеру Малайзия) государство предоставила!
Cibron Nethis
Обратите внимание, сама мысль того, что полицейский хочет знать, что происходит внутри машины (внутри дома, офиса, в головах граждан) это явный признак тоталитарного мышления. Если человек не нарушает правила, не вредит другим, это никак не должно касаться ни милиции, ни других чиновников. Не будет никакого доверия государству, пока у государства не будет доверия к своему народу.
Профессор Преображенский
Что что там про ОАЭ? )) Нет в ОАЭ обязательного требования включения фар в дневное время!
“Мы ведь не знаем, где и чем занимается водитель, затемнивший стекла без получения разрешения. У многих могут быть другие цели“. Всё понятно, добавить нечего! )))
Farrukh Kamolov
То есть те кто получил разрешение на тонировку, добросовестные граждане и МВД знает что они делают
Gani D
а если заплатил 2к баксов — у него спец тонировка. ГАИ ее видит насквозь. Что только могучий бакс не сделает
Abdukakhkhor Tashmukhamedov
А что если заплатил то можно что угодно делать?
Понятно что в здесь дали доступ только избранным.
насчет ДХО у нас все создается для штрафов. пуст в начале обеспечат базовые безопасности дорогах, а потом начнут смотреть мировой опыт.
Артур Саттаров
плата в 2 тысячи долларов за тонировку в одной из самых жарких стран планеты-----насмешки и издевательство над и так не очень богатым народом. СРАВНИВАТЬ штрафы с штрафа ми в других странах с другим уровнем жизни с другим достатком неприлично. Почему это никак не дойдет до наших законотворцев Хотят ли они чтобы было лучше не понятно,но то что получается как всегда -факт!
Kamil Kurbanov
Спереди тонировки нет, только сзади, все прекрасно видно.
Anvarbek Usmanov
Что за ответ такой “не знаем“? Лучше бы подешевле сделали бы, побольше бы поступлений бюджет было бы
Gani D
вообще, по-хорошему, если уж государству так нужны деньги и без поборов никак, то нужно выдать ГАИ спец компьютеры (планшеты, не важно) — чтобы автоматом смотрел номера машин и там высвечивалась вся инфа — в угоне ли, есть ли техосмотр, тонировка. А то останавливают для “проверки документов“.
П.С. это не задача ГАИ знать “кто в тонированной машине“. Их задача предотвращать беспредел на улицах.