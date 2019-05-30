Количество автомобилей, владельцы которых получили разрешение на тонировку стекол, составляет не более 0,5% от общего числа автотранспорта. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг сообщил заместитель начальника ГУБДД МВД Узбекистана Эрали Бозоров. Его ответ приводит пресс-служба агентства, где проводилась пресс-конференция.

Отвечая на вопрос журналистов о причинах резкого — в 25 раз — повышения размера штрафа за эксплуатацию транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами при отсутствии разрешения, Эрали Бозоров сказал:

«Мы ведь не знаем, где и чем занимается водитель, затемнивший стекла без получения разрешения. У многих могут быть другие цели».

Он добавил: «Делать тонировку — это не обязательное требование, а добровольное [дело]. Наша цель — предотвратить незаконное затемнение стекол».

Журналисты также задали вопрос о целесообразности обязательного требования об использовании дневного света фар при движении транспорта днем.

«В Малайзии и ОАЭ, где температура воздуха составляет +35 градусов, а летом достигает +50 градусов, езда автотранспорта с включенными днем фарами является обязательной и ни у кого возмущения не вызывает», — сказал заместитель министра внутренних дел Акрамхон Бобохонов (цитата по сообщению пресс-службы АИМК).

Он привел суммы штрафов в разных странах за несоблюдение этого требования в пересчете на сумы: «В Швеции — 1 млн 51 тысяча 836 сумов, в Чехии — 732 тысячи 220 сумов; в Эстонии — 1 млн 887 тысячи 510 сумов; в Румынии — 574 тысячи 829 сумов».

Замминистра отметил, что проект документа о внесении изменений в Правила дорожного движения, разработанный МВД, был опубликован для обсуждения на сайте regulation.gov.uz в течение месяца, но против езды с включенными фарами высказались только два человека.

При этом, как сообщает УзА, Акрамхон Бобохонов сказал, что недавно обновленный пункт 138 ПДД («В светлое время суток на всех движущихся автомототранспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни») будет вновь пересмотрен.

Требование езды с включенными фарами стало одной из самых обсуждаемых тем последних недель в Узбекистане. В прошлом году так же активно обсуждался вопрос ввода платного разрешения на тонировку стекол автомобилей.