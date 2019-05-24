В Узбекистане повышен размер штрафа за эксплуатацию транспортных средств (ТС) с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими техническому регламенту или при отсутствии соответствующего разрешения, а также ТС, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Согласно поправке в Кодекс об административной ответственности, подписанной президентом 23 мая и вступившей в силу с 24 мая, штраф теперь составляет 25 минимальных размеров зарплаты (до этого — 1 МРЗП).

За такое же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, грозит штраф в сумме 40 МРЗП (ранее — 2 МРЗП).

Напомним, эксплуатировать легковые автомобили с тонированными стеклами было разрешено с 1 августа прошлого года. Стоимость выдачи разрешения и установки тонировки составляет 90 МРЗП для физических лиц, 120 МРЗП для юридических лиц и 140 МРЗП для юрлиц иностранных государств.