Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса и представители Главного управления безопасности дорожного движения МВД в эфире программы «Муносабат» телеканала «Узбекистан» обсудили вопросы, связанные с внедрением правила езды всех транспортных средств с включенными фарами (при отсутствии дневных ходовых огней). «Газета.uz» пересказывает основные моменты телепередачи.

Секретарь общественного совета при ГУБДД МВД Мансуржон Рихсиев сообщил, что использование ближнего света фар в дневное время на отдельных категориях транспортных средств дало положительный результат. До сих пор включенные фары днем использовались:

при движении в составе организованной транспортной колонны;

на автобусах и маршрутных транспортных средствах, перевозящих пассажиров;

при организованной перевозке группы детей;

при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем ТС);

на мотоциклах и мопедах.

«Новое правило было внедрено после изучения опыта других стран и нашего положительного опыта», — сказал Мансуржон Рихсиев, отметив, что цель нововведения — повышение безопасности дорожного движения.

Акмаль Юнусов и Мансуржон Рихсиев.

Как отметил представитель ГУБДД, сославшись на международный опыт, автомобиль с включенными фарами при дневном свете лучше заметен как для водителей, так и для пешеходов.

Начальник пресс-службы ГУББД Акмаль Юнусов сообщил, что за первые четыре месяца 2019 года число ДТП с участием пешеходов составило 954, что на 31,5% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Число жертв снизилось на 16% до 246 человек, получивших телесные повреждения — на 36,8% до 736.

Отвечая на многочисленные заявления о том, что включенные фары приводят к воспламенению самих фар и электропроводки, Мансуржон Рихсиев сказал: «Это неправда». «Почему сгорает электропроводка? Потому что водители устанавливают лампочку мощностью 90 Вт вместо 55 Вт, тогда как электропроводка предназначена для ламп 55 Вт. Второе — это некачественная установка ламп специалистами», — отметил он.

Акмаль Юнусов сообщил, что после введения в 2016 году требования езды автобусов и микроавтобусов с включенным ближним светом в дневное время при перевозке людей ДТП с их участием снизилось. За последние три года не было случаев возгорания автобусов из-за включенных фар или электропроводки.

Говоря о международном опыте, пресс-секретарь ГУБДД указал, что использование ДХО в других странах способствовало снижению числа ДТП на 10−15%, а ДТП с участием пешеходов — до 30%. С учетом этих показателей в Узбекистане, по его мнению, включенные фары могут спасти жизни примерно 200 человек и 1000 лиц от телесных повреждений.

Акмаль Юнусов привел пример Кыргызстана и Казахстана, где требование об использовании ДХО или ближнего света фар внедрили в 2009 и 2014 годах соответственно. «Поначалу люди точно так же выступали против, приводили доводы о жарком климате, но сейчас все соблюдают правила, снизилось число дорожно-транспортных происшествий», — сказал он.

Представитель пожарной службы отметил снижение количества пожаров с участием автомобилей. Если за первые четыре месяца 2018 года было зафиксировано 147 таких случаев, то за этот же период текущего года их было 133. Основная причина возгораний — неправильное подключение электропроводки.

Многие водители жалуются, что у автомобилей разряжается аккумулятор из-за того, что они забывают выключать фары. Секретарь общественного совета при ГУБДД отметил, что проблему можно решить за 20 тысяч сумов. «У меня Damas. Я сходил к электрику, он установил реле, с помощью которого фары включаются и выключаются автоматически».

«Узавтосаноат»

Шавкатбек Алимов.

Начальник управления компании «Узавтосаноат» Шавкатбек Алимов сообщил, что автомобили GM Uzbekistan, производимые для внутреннего рынка, не оснащались ДХО из-за технического регламента, который был утвержден 25 апреля 2017 года постановлением Кабинета Министров. В других странах техрегламент требует оснащения всех автомобилей ДХО.

Представитель «Узавтосаноат» также напомнил, что до недавнего времени использование включенных фар в светлое время суток считалось в Узбекистане правонарушением, за которое водителей периодически штрафовали.

Шавкатбек Алимов указал, что к ДХО установлены определенные технические требования, обеспечивающие их эффективность в дневное время (сила света — 400−1200 кандел). Вместо ДХО водители используют разные виды фар, которые предназначены для других обстоятельств, в том числе противотуманные.

Начальник управления «Узавтосаноат» также сообщил, что несмотря на то, что некоторые пункты технического регламента носят добровольный характер, GM Uzbekistan уже начал работу по изменению конструкции машин для интеграции ДХО.

До сегодняшнего дня в Узбекистане было произведено свыше 2 миллионов автомобилей, не оснащенных дневными ходовыми огнями. Шавкатбек Алимов отметил, что решения этого вопроса должно быть обсуждено совместно. Он попросил водителей не обновлять самим электропроводку, а доверить это дело квалифицированным специалистам.

Депутаты

Расул Кушербаев и Абдурашид Абдукодиров.

Член фракции Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Расул Кушербаев призвал правительство признать несправедливое отношение к водителям.

«Нужно признать одну вещь — мы поступили несправедливо по отношению к нашим водителям, у которых нет ДХО. Но мы не хотим этого признавать. Если мы перенимаем опыт развитых стран, то нужно перенимать его до конца», — отметил он.

Депутат сослался на опыт стран Европы, где данное требование было введено в 2011 году. Производителей автомобилей обязали оснащать всех новые автомобили дневными огнями. Для владельцев автомобилей, выпущенных до 2011 года и не имеющих дневных огней, нет обязательного требования ездить с включенными фарами.

«А у нас штрафуют всех. Почему люди не должны выражать недовольство? Нужно правильно их понимать. Депутаты тоже недовольны. Нам говорят, что мы должны пропагандировать правильность этой процедуры. Почему мы это должны делать? Тысячи людей говорят, что это неправильно», — сказал он.

Расул Кушербаев отметил, что предложение было выставлено для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов, но замечания граждан не были учтены. «Зачем выносить документ на общественное обсуждение, если мнения других людей не учитываются?» — спросил он.

Депутат Абдурашид Абдукодиров, также являющийся членом фракции УзЛиДеП, отметил, что исполнительная власть в лице Кабинета Министров приняла постановление, которое не отвечает ряду требований.

«Во-первых, в постановлении не указана дата, когда вступают в силу изменения. Там говорится, что МВД совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами должны в месячный срок привести нормативно-правовые акты в соответствие с новым постановлением», — сказал он.

Далее депутат заметил, что с внесением в ПДД поправки, распространяющей требование использовать ближний свет на всех транспортных средствах, основание, по которому в 2016 году вводился штраф, изменилось. «Правила меняются, но статья со штрафом, принятая на других основаниях, остается. Это [случай], который с законодательной точки зрения должен был привлечь внимание Министерства юстиции», — заявил Абдурашид Абдукодиров.

Кроме того, в случаях, когда на субъектов предпринимательства Кабинетом Министров возлагается дополнительная ответственность или устанавливаются требования, срок вступления в силу изменения должен составлять минимум три месяца. В данном случае «9 апреля объявили, а через месяц, 10 мая, изменения вступили в силу».

Депутат также подчеркнул, что статистика, озвучиваемая ГУБДД и пожарной службой, не имеет никакого отношения к нововведению в ПДД.

«Вы говорите о статистике за четыре месяца, но какое она имеет отношение, если изменения вступили в силу на пятый месяц?» — задался вопросом Абдурашид Абдукодиров.

Ранее депутаты направили предложение в Кабмин и МВД об отмене или пересмотре требования использования ближнего света фар.