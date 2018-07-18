Кабинет Министров Узбекистана 18 июля издал постановление «О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами», сообщило Министерство юстиции в своей Telegram-канале.
Документом одобрено предложение МВД разрешить с 1 августа эксплуатацию автомобилей с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе.
Разрешается тонировка стекол легковых автомобилей в пределах светопропускания не ниже 5% для задних стекол и 30% — для задних боковых. Тонировка осуществляется ГУП «Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения» при МВД. Разрешение выдается подразделениями Государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД) сроком на один год.
Разрешение не требуется для затемнения в верхней части лобового стекла автомобилей полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.
Ставки платежей за выдачу разрешения и установку тонировки на стекла легковых автомобилей:
- 90 минимальных размеров заработной платы для физических лиц (16,58 млн сумов);
- 120 МРЗП для юридических лиц (22,11 млн сум);
- 140 МРЗП для юридических лиц иностранных государств (25,8 млн сум).
За временный въезд на территорию и транзит по территории страны автомобилей иностранных государств с тонированными стеклами будет взиматься сбор в размере 15 долларов.
Стандарт тонировки стекол автомобилей должен быть разработан до вступления нового правила в силу. В течение месяца также должен быть утвержден перечень госорганов, которым разрешение на тонировку выдается бесплатно.
Штраф за отсутствие разрешения на тонировку стекол будет повышен. Поправки должны быть подготовлены МВД в течение месяца.
При наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида допускается наличие на боковых и задних окнах автотранспортных средств категории M3 класса III (используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более 8 мест для сидения, максимальной массой свыше 5 т) занавесок, а на задних стеклах автомобилей категории M1 (используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя не более 8 мест для сидения) — жалюзей и шторки.
Ранее эксперты Центра «Стратегия развития» заявляли, что проект правительственного постановления нуждается в доработке, в частности, стоимость тонировки должна быть доступной для всех слоев населения.
На прошлой неделе к административной ответственности в Узбекистане были привлечены 567 водителей, тонировка стекол автомобилей которых превышала разрешенную норму.
Ali Vali
Мдаааа страна чудес с такое зарплатой, и с такими ценами — прям в точку попали
farkhad khusanov
Оболдеть… а можно петицию на запрет тонировки, зачем мы голосовали тогда, ради мажеров. Одним словом ужассс!
Farruh Satishev
Мда, курам на смех. С нашей жарой это необходимость, но наши решили и тут “переплюнуть“ весь мир и сделать на этом деньги. Интересно когда уже адекватные решения начнут приниматься по этому поводу?
Ali Vali
Это вызовет бурный общественные резонанс, многие ни согласятся с такими ценами.
AliTi Abd
Деньги взяли верх над разумом. Вчера говорили про роль школьной формы в балансе богатых и бедных семей, что некорректно кичится богатством, устраивать пышные мероприятия (свадьбы, поминки), сегодня официально объявили тонировку за $2000 в год. Гениально. Вырастим поколение лицемеров.
Андрей М07
Тяжёлый случай, неужели в системе МВД нету денег чтобы кормить структуру ГСБДД?
Andrey Davidov
Ну все значит как было всё так и осталось. У нас всё только за деньги!
Bekzod Gaybullaev
Каким местом думают? Стыдно перед другими странами за наших вершителей! Позор!
Ramir Akhmedieff
Браво! “Молодцы“!
Atabek Nab
Всё отлично!! Главное что бы не сделали тонировку обезательной:) и каждый 3 месяца обучение через АВТОТЕСТА!! А то на тонированым авто надо учится ездить:)
Botur Yusupov
Ранее проект принятого решения был выставлен на всенародное обсуждение на портале “Обсуждение проектов нормативно-правовых актов Республики Узбекистан“ https://regulation.gov.uz/ru/documents/2714 Проект получил по данным портала 110 комментариев. Судя по принятому решению, ни один из комментариев не принят. Зачем нужен этот портал?!
Денис Самусь
Молодцы, что сказать еще? Только вчера вышла статья здравого ума, тот кто писал отдельное уважение за то, что писали с мыслью о простых людях, но государство позаботилось очередной раз о тех, кто имеет деньги. Не имеешь деньги — имеют тебя. В какой стране мира тонировка стоит 2000$ в год, назовите? Откуда взялась эта цифра, может мы зарабатываем по 5000$ в месяц? Интересно учли тот факт, что многие этих денег даже не зарабатывают за год? Учли факт что машина может стоить дешевле тонировки? Ответы на эти вопросы вполне очевидны, каждому человеку в здравом уме. Все разрешается тем, кто при деньгах, а все остальные просто смотрите и завидуйте, логика просто бетон. Таким образом узаконили всех тех, кто и по сей день ездил тонированным и тех кто просто может себе позволить. Браво, верный курс взяли
Музаффар Мавланов
Весело, очень весело..
Слава Р
От куда у простых людей водителей тех метизов такие деньги у них машина меньше стоит чем тонировка ну они должны значит жарится на солнце пёке они не люди да?
Умид Ибадуллаев
Сделали бы доступную цену срубили бы больше бабла. Что за гении?
Artem Is
Правильнее было бы назвать новость: “Небожители разрешили простым смертным делать тонировку, если они смогут себе это позволить“. А так, это всё, что нужно знать о наших законодателях.
Alex Kot
А что, нормальный ход. Пусть толстосумы платят за свои “понты“. Теперь можно будет сразу увидеть, для кого понты важнее здравого смысла. 2000 баксов — неплохая линия раздела. А все эти разговоры о защите от солнечных лучей — просто прикрытие, а желание у всех одно — выделиться из серой массы хоть чем-то. Если кто не знает, обычное прозрачное стекло не пропускает вредные ультрафиоретовые лучи. А тёмная плёнка нагревается на солнце гораздо сильнее, чем прозрачное стекло.
Мерт Мерт
Не надо было вообще разрешать. Наши автовладельцы пусть для начала водить научатся
TonySmithDropC
Тут вот про зарплату сказали)) А автомобили у нас люди на зарплаты покупают? Я до сих пор не знаю как у нас зарабатываются деньги на машины))) Люди, может просветите?
Тимур Раджапов
Спасибо нашему Кабмину. Аплодирую стоя! Это же надо так оторваться от народных масс, они видать исходя из своих официальных зарплат усанавливают цены на тонировку. Госкомстат бодро рапортует о том, что средняя зарплата составляет 2 млн. сум, даже если это правда, значит нужно копить 8 месяцев, сделать тонировку, поездить 4 месяца и снова начинать копить? Что за бедлам?
Akmal Ismoilov
Очередная попытка содрать с итак уже бедного народа побольше бабла!
Владимир Сергеевич
Круто! Сразу видно, государство заботиться о народе. Классно наблюдать, как они сами ездят с тонировками, прям чувствуеешь, что закон для всех одинаков.
Лёлик Болик
Объясните пожалуйста причину запрета тонировки. В чем заключается многолетние запреты. Штрафы за тонировку. И почему теперь это можно купить за большие деньги. Возможно ли что в будущем можно будет купить право на проезд на красный свет. А что одно решение и будет установлен тариф: 30 млн в год и ездий на красный. Всё это не правильно.
Мирмухсин Захидов
Вах вах дахшат
Денис Самусь
После наклейки тонировки, должна приходить налоговая ) хотя что толку к таким ходить?)