Кабинет Министров Узбекистана 18 июля издал постановление «О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами», сообщило Министерство юстиции в своей Telegram-канале.

Документом одобрено предложение МВД разрешить с 1 августа эксплуатацию автомобилей с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе.

Разрешается тонировка стекол легковых автомобилей в пределах светопропускания не ниже 5% для задних стекол и 30% — для задних боковых. Тонировка осуществляется ГУП «Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения» при МВД. Разрешение выдается подразделениями Государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД) сроком на один год.

Разрешение не требуется для затемнения в верхней части лобового стекла автомобилей полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.

Ставки платежей за выдачу разрешения и установку тонировки на стекла легковых автомобилей:

90 минимальных размеров заработной платы для физических лиц (16,58 млн сумов);

120 МРЗП для юридических лиц (22,11 млн сум);

140 МРЗП для юридических лиц иностранных государств (25,8 млн сум).

За временный въезд на территорию и транзит по территории страны автомобилей иностранных государств с тонированными стеклами будет взиматься сбор в размере 15 долларов.

Стандарт тонировки стекол автомобилей должен быть разработан до вступления нового правила в силу. В течение месяца также должен быть утвержден перечень госорганов, которым разрешение на тонировку выдается бесплатно.

Штраф за отсутствие разрешения на тонировку стекол будет повышен. Поправки должны быть подготовлены МВД в течение месяца.

При наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида допускается наличие на боковых и задних окнах автотранспортных средств категории M3 класса III (используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более 8 мест для сидения, максимальной массой свыше 5 т) занавесок, а на задних стеклах автомобилей категории M1 (используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя не более 8 мест для сидения) — жалюзей и шторки.

Ранее эксперты Центра «Стратегия развития» заявляли, что проект правительственного постановления нуждается в доработке, в частности, стоимость тонировки должна быть доступной для всех слоев населения.

На прошлой неделе к административной ответственности в Узбекистане были привлечены 567 водителей, тонировка стекол автомобилей которых превышала разрешенную норму.