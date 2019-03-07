Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 марта выступил на праздничном мероприятии в Ташкенте, посвященном Международному женскому дню, сообщила пресс-служба главы государства.

«В этот радостный праздник мы преклоняемся перед образом Матери, являющейся идеалом самоотверженности. Адресуем вам, нашим дорогим женщинам, озаряющим нашу жизнь светом любви и теплоты, самые прекрасные слова и лучшие пожелания. Женщина является несравненным чудом Всевышнего и навсегда останется таковым», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что «удовлетворенность народа зависит прежде всего от довольства женщин, уважаемых матерей, обеспечение их счастливой жизни является основной целью и критерием всех реформ».

«Мы готовы неустанно служить во имя того, чтобы вы всегда были такими радостными, довольными жизнью, ради вашего счастья и благополучия. Пусть таких ярких дней будет еще больше», — подчеркнул руководитель страны.

В этот же день Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении в связи с праздником почетных званий и награждении орденами и медалями группы женщин, а 2 марта — постановление о награждении 28 девушек государственной премией имени Зульфии. На мероприятии состоялось вручение этих наград.

Напомним, в четверг президент подписал постановление о мерах по усилению гарантий трудовых прав женщин и поддержки их предпринимательской деятельности. Документ предусматривает отмену списка запрещенных для женщин профессий, создание центров предпринимательства женщин и разработку проектов двух законов по укреплению гендерного равенства в Узбекистане.